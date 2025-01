Kinský před Tottenhamem kývl v Itálii. Spurs ho sledovali už ve Vyškově

Po pouhých třiceti utkáních za Slavii Praha, v nichž zapsal čtrnáct čistých kont, zamířil do anglické Premier League. Slavný klub ze severního Londýna za něj vysázel víc než 400 milionů korun.

Ve Vyškově, kde se seznamoval s dospělým fotbalem, se na vytáhlého a věčně usměvavého blonďáčka nezapomíná. Vždyť také jeden z prvních reportů o fantastickém kontraktu směřoval Kinský zdejšímu kouči brankářů Rostislavu Horáčkovi.

„Toník mi to napsal sám. Brzo ráno jsem dostal zprávu, že přilétá do Londýna na letiště a že to klapne. My se o jeho budoucnosti bavili asi deset dní nazpět, protože Tonda akceptoval nabídku v jednom z čelných klubů v Itálii. To už snad dnes mohu prozradit. Ale Tottenham to pochopitelně přebil. On byl nadšený z dohody v Itálii, těšil se na to, a pak najednou přišlo tohle laso, ze kterého byl ještě šťastnější. A hned podepisoval smlouvu,“ líčí Horáček, jak se o momentálně nejdiskutovanější události českého fotbalu dozvěděl.

Ačkoliv je talentovaný gólman rodilý Pražan, cestu do mužské kopané mu jeho otec a bývalý reprezentační brankář Antonín Kinský starší připravil právě ve Vyškově.

„Když sem přišel, bylo to po naší dohodě s jeho tátou, který ho chtěl dostat z Prahy pryč. Dohodli jsme se, že je to pro něj ideální štace, že dostane klid i prostor na práci. A skutečně se to ukázalo jako ideální řešení. Tonda Kinský starší není žádný dráb, nechal mladého se normálně lidsky i fotbalově vyvíjet. A toto prostředí mimo velkou pozornost mu pomohlo právě v té profesionalizaci, o níž všichni tak často mluvíme,“ líčí tehdejší domluvu Horáček.

„Nesmysly“ u něj nehrozí

Že je Kinský mladší fotbalový fanatik, potvrzují všichni. „I přes svůj mladý věk přesně věděl, čeho chce dosáhnout, jak vysoko míří a že musí jít postupně. Já hlavně ale obdivuji jeho individuální práci. Vždy jste ho našli v posilovně nebo na hřišti. Jeho nastavení v hlavě díky dobré výchově a skvělým rodičům z něj udělalo skvělého člověka,“ připomíná jeho první kapitán v dospělém fotbale a dnes vedoucí mužstva ve Vyškově Michal Klesa.

Stále je však řeč o tehdy osmnáctiletém mladíkovi, který potřeboval fotbalové i životní lekce.

„Dokázal být naštvaný a někoho na hřišti slovně sjezdit, ale to až v druhé sezoně. V té první byl pochopitelně zakřiknutý. A taky dost vyjevený, když jsem na něj poprvé vyjel já, už ani nevím kvůli čemu. Pak jsem si ho vzal stranou, řekl jsem mu, že to byly zápasové emoce, já to viděl tak, on jinak, svůj výkon si pokazil chybou sám. Připomínal jsem mu ale, aby nebyl příště podělanej něco udělat, ať chytá furt stejně. Musel si uvědomit, že emoce k fotbalu patří, zvyknout si na to. Bavili jsme se o tom i s jeho tátou, ten mu potvrdil, že to takhle je, a on to přijal,“ líčí vyškovskou výchovu Klesa.

Úklid Kinského mladšího „na venkov“ byl i podle něj skvělé řešení. „Tonda bydlel ve městě s dalším hostujícím slávistou Františkem Matysem hned u stadionu v bytě. V pondělí byl ještě často v Praze na tréninku, pak už většinou zbytek týdne s námi. Byla to pro něj první zkušenost mimo domov, což ho určitě také formovalo a pomohlo mu to,“ zdůrazňuje.

Když Horáček pro MF DNES v říjnu rozebíral, jak se mu daří generovat talenty pro český fotbal ve skromných podmínkách Vyškova, připomínal právě u Kinského obavy z chování mimo trávník. Říkal si, jestli jeho klenot nemůže sejít ze správné cesty.

„Řekl jsem, že mu rozbiju hubu, jestli se spustí s nějakou špatnou partou. On mi ale říkal, že se bát nemusím. Je to super kluk, úspěšný a šikovný člověk. Baby po takových jdou, tak jsem ho varoval, že neloví jen hokejisty. On se ale nenechá,“ říkal tehdy.

A co teď? „V Londýně už se o něj vůbec nebojím. On dokáže tyto věci odfiltrovat. Navíc se zvládne bavit i bez alkoholu a podobných věcí. Má obrovskou zodpovědnost vůči sobě a tvrdě si to hlídá. Tráví čas s přáteli, dokáže se pobavit, sednout si a pokecat, ale nejde do nějakých nesmyslů,“ hlásí Horáček.

Před Salahem se nerozklepe

Londýnský celek s kohoutem ve znaku mu jen pochválil.

„Musím říct, že jsem v téhle době anonymních negací na sociálních sítích nezažil tak pozitivní vlnu jako u zprávy o Tondově přestupu. Má to samé pozitivní reakce, snad nenajdete plivance. Sparťané píšou fanouškům Spurs, že dost možná vyhráli v loterii, protože vidí, že to je moc šikovný kluk. A tohle přesně je Tonda a jeho obrázek. I když ho zastavíte na ulici a on nemá zrovna čas nebo náladu, odpoví slušně, jeho jednání má vždy úroveň, a proto jej mají lidé rádi. Poznali to ve Vyškově, v Pardubicích, v Praze a poznají to i v Londýně!“ je přesvědčený Kinského bývalý kouč.

Tottenham jej prý sledoval opravdu dlouho. „Měli ho v hledáčku už ve Vyškově, bedlivě pozorovali jeho vývoj. Aby také ne, vždyť tu odehrál nejvíce zápasů v mužském fotbalu,“ připomíná Horáček, že na jihu Moravy strávil Kinský sezonu a půl, tedy stejnou dobu jako v Pardubicích a Praze dohromady.

Ve středu večer jej čeká v semifinále anglického ligového poháru Liverpool. „A on se na to jistě těší, nerozklepe se, že na něj poběží Mo Salah,“ ví dobře Horáček.