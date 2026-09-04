Jednalo se celé léto. Barákův přestup do APOEL Nikósie konečně vyšel

Bývalý český reprezentant opouští Itálii po devíti letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Lecce, Veronu a naposledy za druholigovou Sampdorii Janov. V předminulé sezoně hostoval v turecké Kasimpase.
APOEL o Baráka usiloval delší dobu, na konci července se zdálo, že z přestupu sejde. Záložník sice absolvoval zdravotní prohlídku, kluby se ale tehdy nedohodly na podmínkách transferu. Společnou řeč našly až na konci přestupového období.
Barák dlouho patřil do kádru české reprezentace. Za národní A-mužstvo v letech 2016 až 2024 nastoupil ke 44 zápasům, ve kterých dal 11 branek. Po vyloučení v závěrečném duelu ve skupině na předloňském mistrovství Evropy proti Turecku ale z reprezentace vypadl.