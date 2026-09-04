Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jednalo se celé léto. Barákův přestup do APOEL Nikósie konečně vyšel

Autor: ,
  20:07

Antonín Barák je kvůli druhé žluté kartě poslán ze hřiště v utkání s Tureckem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do APOEL Nikósie. Klub délku smlouvy neuvedl, podle kyperských zdrojů podepsal jedenatřicetiletý tvořivý záložník v novém působišti dvouletý kontrakt. APOEL o Barákově příchodu informoval na sociálních sítích.

Bývalý český reprezentant opouští Itálii po devíti letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Lecce, Veronu a naposledy za druholigovou Sampdorii Janov. V předminulé sezoně hostoval v turecké Kasimpase.

APOEL o Baráka usiloval delší dobu, na konci července se zdálo, že z přestupu sejde. Záložník sice absolvoval zdravotní prohlídku, kluby se ale tehdy nedohodly na podmínkách transferu. Společnou řeč našly až na konci přestupového období.

Barák dlouho patřil do kádru české reprezentace. Za národní A-mužstvo v letech 2016 až 2024 nastoupil ke 44 zápasům, ve kterých dal 11 branek. Po vyloučení v závěrečném duelu ve skupině na předloňském mistrovství Evropy proti Turecku ale z reprezentace vypadl.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Lyon vs. AuxerreFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026:Lyon vs. Auxerre //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Stuttgart vs. Kolín nad RýnemFotbal - 2. kolo - 4. 9. 2026:Stuttgart vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.37
  • 5.00
  • 7.20
Janov vs. ComoFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026: Janov vs. Como //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 5.60
  • 3.70
  • 1.65
Ipswich vs. LiverpoolFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026:Ipswich vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4. 9. 21:00
  • 5.10
  • 4.53
  • 1.63
Betis vs. Real MadridFotbal - 4. kolo - 4. 9. 2026:Betis vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4. 9. 21:00
  • 6.14
  • 5.15
  • 1.48
PSG vs. MonacoFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026:PSG vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
4. 9. 21:05
  • 1.34
  • 5.99
  • 8.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Jednalo se celé léto. Barákův přestup do APOEL Nikósie konečně vyšel

Antonín Barák je kvůli druhé žluté kartě poslán ze hřiště v utkání s Tureckem.

Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do APOEL Nikósie. Klub délku smlouvy neuvedl, podle kyperských zdrojů podepsal jedenatřicetiletý tvořivý záložník v novém...

4. září 2026  20:07

Sedmý trenér za tři roky. Tichai našel po odvolání na Žižkově hned práci v Kroměříži

Novým trenérem fotbalistů Kroměříže se stal Jindřich Tichai. (4. září 2026)

Konec čekání. Druholigoví fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž mají nového trenéra. Předposlední tým soutěže povede do nedělního zápasu na hřišti béčka Baníku Jindřich Tichai, pro něhož to bude...

4. září 2026  20:03

Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha

Sebastian Pech v dresu Sparty v přípravném zápase

Prvoligové fotbalové Teplice získaly hráče pro budoucnost. Z pražské Sparty přichází na Stínadla sedmnáctiletý obránce Sebastian Pech, mládežnický reprezentant.

4. září 2026  19:13

Fotbalové Slovácko má jediného vlastníka, zbytek akcií skoupila Solar Global

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka.

Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského...

4. září 2026  19:08

Křetínský potvrdil, že se brzy stane největším akcionářem West Hamu

Majitel fotbalisté Sparty Daniel Křetínský při zápase Ligy mistrů proti Bresu.

Ještě na začátku léta se zdálo, že se velký obchod komplikuje. Nakonec přeci jen Daniel Křetínský, majitel fotbalové Sparty a jeden z nejbohatších Čechů, rozšíří svůj podíl v anglickém West Hamu...

4. září 2026  13:36,  aktualizováno  16:48

Sparťanky narazí na rumunského mistra, Liberec se v poháru utká s Rosenborgem

Sparťanku Michaelu Khýrovou nahání soupeřka Daina Bourmaová ze Ženevy.

Fotbalistky pražské Sparty se ve 2. předkole Evropského poháru utkají s rumunským mistrem Farulem Constanta, Liberečanky čeká konfrontace s Rosenborgem. Rozhodl o tom los v sídle UEFA v Nyonu.

4. září 2026  16:23

Ultras Sparty budou bojkotovat pohár na Žižkově. Vadí jím vysoká cena vstupenek

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

K dispozici dostali téměř tisíc lístků, jenže aktivním fanouškům fotbalové Sparty se nepozdává výše vstupného. „Odmítáme podporovat nenasytnost klubu ze druhé ligy, který se pokouší obohatit na jméně...

4. září 2026  15:28

Fotbalové přestupy ONLINE: Liverpool získal N’Guessana, přestoupí v lednu

Sledujeme online
Francouzský útočník Djylian N’Guessan během zápasu druholigového Saint-Etienne.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

4. září 2026  13:40

Sparta na pohárovou soupisku zapsala i Mannsverka, Plzeň vyškrtla Krčíka

Sparťanský křídelník John Mercado se raduje ze svého gólu v utkání proti Artisu.

Do osmi utkání v základní fázi Evropské ligy půjdou sparťanští fotbalisté bez zraněné dvojice Emmanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen. Na pohárovou soupisku naopak český vicemistr zapsal i Siverta...

4. září 2026  10:27,  aktualizováno  13:24

Trenér Liberce dostal ocenění za první ostrý měsíc, hráčem srpna je Šubert

Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní.

Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezoně fotbalové ligy se stal záložník Martin Šubert z Mladé Boleslavi. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav...

4. září 2026  13:20

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jen Slovácko? Nelitoval jsem, říká Rambo. Hrdina poháru teď kope v šesté lize

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Z vyrovnání se...

Celou svoji prvoligovou kariéru spojil se Slováckem, které ho teď za výjimečnou věrnost odmění. Petr Reinberk, který na jaře ukončil profesionální kariéru, bude před sobotním domácím zápasem s...

4. září 2026  9:15

ODPÍSKÁNO: Hradci upřeli penaltu, říká expert. Ve Vršovicích VAR zasáhnout neměl

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Mohli dostat skvělou šanci na vyrovnání. Útočník hradeckých fotbalistů Abdullahi Umar spadl na hranici vápna po souboji s Denisem Granečným ze Zbrojovky Brno, ale rozhodčí Daniel Lovětinský penaltu...

4. září 2026  7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.