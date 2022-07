Přestoupí Barák? O záložníka se zajímá Neapol, nabídla skoro 350 milionů

Neapol podle italských médií nabídla Veroně za Baráka 14 milionů eur, to je v přepočtu téměř 350 milionů korun. K tomu můžete připočíst drobné bonusy za dosažené týmové či individuální cíle.

Pro sedmadvacetiletého českého záložníka má být ve třetím největším městě Itálie připravena tříletá smlouva.

Šlo by o zasloužený posun v kariéře.

Poctivka z Příbrami prožil mimořádný rok. Jedenáct tref za Hellas, čtyři asistence, to je co do osobních statistik Barákův dosud nejlepší výkon.

V lednu se proti Sassuolu dokonce blýskl hattrickem, při vítězství 4:2 navíc připravil i čtvrtou branku. „Zlatý kluk,“ říkal o něm kouč Igor Tudor, který dnes už působí v Marseille. I jeho odchod by mohl přispět ke změně Barákova angažmá.

Jenže není to jen tak...

Barákův rozjednaný příchod do Neapole je podmíněný jiným pohybem na transferovém poli, což pro iDNES.cz připomíná italský reportér Gaetano Mocciaro ze serveru tuttomercatoweb.com.

„Neapol podepíše Baráka jedině v případě, že odejde jeden ze záložníků. Buď Piotr Zielinski, nebo Fabian Ruiz,“ vzkázal novinář.

O polského reprezentanta Zielinského se intenzivně zajímá West Ham, situaci údajně monitorují také v Laziu a v Miláně. Ruizovi příští léto vyprší smlouva, a tak má Neapol reálně poslední šanci jej zpeněžit, pokud nebude chtít kontrakt prodloužit.

Baráka, jenž v Serii A působí od roku 2017 a prošel také Udinese, chtěl podle italských médií také Tottenham, avšak Hellas Verona si za blonďatého ofenzivního středopolaře řekla dvacet milionů eur.