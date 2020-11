Barák má drajv. Hlavně to nezakřiknout, přeje si jeho otec

„Hlavně to nezakřikněte,“ rychle poví táta Antonín, známý mládežnický trenér, který nevynechá jediný synův zápas. Teď pochopitelně v televizi.

Jestli hledáte fotbalového reprezentanta s aktuálně nejlepší formou, blonďák z Hellasu Verona patří mezi hlavní adepty.

Už ve středu večer během svátečního přáteláku proti Němcům to může potvrdit.

Že by pětadvacetiletý záložník konečně chytil správný vítr?

Že by našel tu pravou adresu?

Zdá se, že ano.

Německo - Česko Ve středu od 20.45 hodin online

Barák si nechal narůst vlasy a češe si je do culíku. Vymyká se i tím, jak nízko mu po holeních padají stulpny. Skoro až ke kotníkům. Září ve svítivě modrých kopačkách a doma se stará o malého Toníka, který se narodil v srpnu.

Barák se tehdy musel omluvit z role televizního spolukomentátora a spěchal rovnou ze studia, aby včas přijel k porodu: „Taková zkušenost člověka změní. A posílí.“

Příbramský patriot už toho v kariéře leccos překonal. Únavový syndrom třeba; byly dny, kdy vůbec nemohl vstát z postele. V dorostu mu při obyčejném dřepu luplo v zádech a šest měsíců se narovnával. Taky to býval mlíčňák, který dospěl daleko později než vrstevníci. A ani první velký přestup mu štěstí nepřinesl, to už si můžeme říct.

Před třemi lety přestoupil ze Slavie za 80 milionů korun do Udine, což bylo lákavé, nicméně si to úplně nesedlo. S výjimkou první sezony, kdy vstřelil sedm ligových gólů.

Letos v lednu cítil jako vysvobození, že může jít hostovat do Lecce, jenže klub sestoupil. Kdo jen trochu zná Barákovy názory a ambice, musel tušit, že druhou ligu hrát nebude: „Moje cíle jsou jinde. Nedávalo by mi žádný smysl, abych udělal krok zpátky.“

Akce Verona má jiné parametry. Už transferová částka není úplně standardní. Až se aktuální hostování změní v přestup, což zařídí opce ve smlouvě, zařadí se Barák mezi patnáct nejdražších českých fotbalistů vůbec. Cena se vyšplhá přes 280 milionů korun, což je docela zvláštní, když prakticky všechny kluby šetří.

„Verona na Tondu vsadila. Trenér mu věří, což je základ. Doma všechno klape, okolí mu fandí a fanoušci dýchají pro klub. Všechno do sebe zapadá a zároveň Tonda vnímá svou zodpovědnost. Je připravený,“ líčí Barákův táta.

Tím spíš, když se podceňovaném klubu daří. Hellas prohrál jediný zápas ze sedmi. Hráči sice pod chorvatským koučem Juričem podstupují fyzický dril, ale zároveň je samotné baví, jak atraktivně se pak na hřišti prezentují: „Máme pořád sílu. Čerpáme z těžkých tréninků.“

Rychlá, vířivá a přímočará hra Verony začíná připomínat styl, kterým se v minulých sezonách proslavila Atalanta Bergamo.

Minulý víkend Verona utahala a přemohla 3:1 Benevento, přičemž Barák vstřelil úvodní dva góly domácích. Ten druhý geniálně, levou šajtlí ze čtrnácti metrů.

Jsme zase u toho: ačkoli mohl do balonu praštit pravačkou, což by většina hráčů taky udělala, on použil vnější nárt silnější nohy.

A víte, co je tuplovaný paradox? Že Barák nehraje ve středu hřiště, jak byl celý život zvyklý. Trenér Jurič ho šoupnul na pravé křídlo, kam se vlastně ničím nehodí.

Zatímco křídlo by mělo být dynamické, nebojácné, snad i lehce splachovací, protože ne vždycky se akce podaří, Barák je vyloženě mužem pro kombinaci. Však se taky z určené pozice často posouvá do centra dění. Právě ze středu vstřelil všechny tři své podzimní góly.

Nebýt nesmrtelného tygra Zlatana Ibrahimovice, který ve třetí minutě nastavení vyrovnal, tak Verona v neděli večer přemohla i nejlepší tým italské ligy.