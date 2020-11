Dva české góly a Verona je zase výš. Budeme ještě lepší, věří Barák

Stejný příběh už před českým reprezentantem prožilo tolik fotbalistů. „Měli jsme teď kvůli karanténě a zraněním mimo hru spoustu hráčů a není jednoduché hrát neustále s novou a novou sestavou,“ naznačil nejběžnější současné strasti trenérů Jurič.

Jaká je Barákova story?

Na říjnovém reprezentačním srazu měl pozitivní test na koronavirus a na deset dní musel do karantény. „Bylo to těžké. Byl jsem s národním týmem na Kypru a najednou vznikl zmatek. Po testech jsem musel okamžitě odletět do Itálie a být v izolaci. Zůstat deset dní doma nebylo vůbec lehké,“ popisoval pětadvacetiletý záložník v rozhovoru pro stanici Sky Sport.

Minulou neděli už nastoupil jako střídající hráč na půl hodiny do ligového zápasu na hřišti Juventusu (1:1), ve středu pak odehrál celý duel italského poháru s Benátkami, který Hellas vyhrál až po penaltovém rozstřelu, na čemž měl úspěšným pokusem podíl i příbramský odchovanec. „120 minut v poháru, vážně nic jednoduchého,“ kývl Barák, který ale zregeneroval báječně.

Antonín Barák (uprostřed) z Hellasu Verona skóruje proti Beneventu.

V duelu s Beneventem, v němž byl vystřídán až v nastavení druhé půle, už na něm únava nebyla znát. A měl silné momenty. V 17. minutě po úniku Zaccagniho nasprintoval do pokutového území a z malého vápna skóroval. V 63. minutě pak po srovnání Beneventa vstřelil vítězný gól, když se vnějším nártem trefil do horního rohu branky.

„Byl to těžký zápas. Benevento má vynikající hráče, i proto je pro nás důležité, že výhru nakonec bereme my. Nebylo snadné hrát proti týmu, který vás neustále presuje, proto jsou tři body velmi cenné,“ vysvětloval Barák.

Verona, která má v novém ročníku Serie A na kontě jedinou porážku, se v tabulce posunula na sedmou příčku. Opravdová zkouška ji však čeká v neděli, kdy nastoupí na hřišti lídra soutěže AC Milán. „Chceme letos dosáhnout na dobré umístění v tabulce. Chci, abychom se všichni zlepšovali a měli skvělou sezonu,“ přeje si Barák, který nechybí v české nominaci na duely s Německem, Izraelem a Slovenskem.



Snad ho po listopadovém srazu čeká klidnější návrat do Itálie.