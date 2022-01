Barák jako bomber Skuhravý. Zlatý kluk, mohl by hrát kdekoli, říká kouč

Ještě během svého působení v Udine měl rozjednaný přestup do AC Milán. „A trvalo dva tři měsíce, než jsem to dokázal přejít,“ přiznává Barák. Jeho jméno je na fotbalovém trhu znovu v kurzu: je zdravý, ve formě a při chuti. Navíc má v sedmadvaceti letech možná poslední příležitost učinit ještě jeden krůček vzhůru. Třeba do Anglie? Nejen West Ham českého záložníka bedlivě sleduje, situaci prý monitoruje i Newcastle.