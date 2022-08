Barák míří na hostování do Fiorentiny, s Veronou zároveň prodloužil smlouvu

Antonín Barák bude do konce sezonu hrát za Fiorentinu, kam přichází na hostování s opcí do Fiorentiny. Český fotbalový reprezentant zároveň prodloužil smlouvu s Veronou do června 2025.