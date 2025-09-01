Barák se stěhuje, z Fiorentiny bude hostovat v druholigové Sampdorii

Autor: ,
  18:58
Antonín Barák stráví aktuální fotbalovou sezonu ve druholigové Sampdorii Janov. Třicetiletý záložník se 44 reprezentačními starty bude hostovat z Fiorentiny, kde mu příští léto vyprší smlouva. Sampdoria o tom informovala v krátké zprávě na webu.

Český záložník Antonín Barák ve finále Konferenční ligy proti Olympiakosu. | foto: AP

Barák hostoval už v minulé sezoně v turecké Kasimpase. Sampdorii by měl pomoct po nepovedeném vstupu do soutěže, tým v úvodních dvou kolech nebodoval a navíc vypadl z Italského poháru. V posledním ročníku obsadil celek z Janova 17. příčku.

Rodák z Příbrami nastupoval v Serii A také za Veronu, Lecce a Udine, kam přišel v roce 2017 z pražské Slavie. V nejvyšší italské soutěži odehrál 182 zápasů a dal 31 gólů.

Za reprezentaci hrál Barák naposledy loni v červnu, kdy na mistrovství Evropy v Německu obdržel v závěrečném utkání ve skupině s Tureckem rychle po sobě dvě žluté karty a byl vyloučen. Oslabený český tým pak prohrál 1:2 a nepostoupil.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 2. kolo - 3. 9. 2025:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.63
  • 4.11
  • 4.39
Admira Praha vs. Příbram BFotbal - 3. kolo - 3. 9. 2025:Admira Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 5.92
  • 3.82
  • 1.57
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.07
  • 2.89
  • 4.23
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.93
  • 3.47
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Barák míří do Sampdorie, Liverpool posiluje

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Barák se stěhuje, z Fiorentiny bude hostovat v druholigové Sampdorii

Antonín Barák stráví aktuální fotbalovou sezonu ve druholigové Sampdorii Janov. Třicetiletý záložník se 44 reprezentačními starty bude hostovat z Fiorentiny, kde mu příští léto vyprší smlouva....

1. září 2025  18:58

Fotbalové přestupy ONLINE: Barák míří do Sampdorie, Liverpool posiluje

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  18:56

Krejčí poprvé o přestupu: Jen se usmívám! A na hřišti v Anglii znovu vidím emoce

Znovu v sobě probudil pocity, které možná v uplynulých měsících nevědomky upozadil. „Po dlouhé době jsem viděl na hřišti emoce, bojovnost a zápal. Fanoušci na tribunách fotbalem neskutečně žijí....

1. září 2025  17:20

Rozhodčí opakovali penaltu proti Slavii správně, oznámila komise. Černý chyboval

Opakování pokutového kopu bylo správné rozhodnutí. Souboj boleslavského Nicolase Pennera se slávistou Christosem Zafeirisem rovněž sudími vyhodnocen v souladu s pravidly. To je stanovisko komise...

1. září 2025  15:55

Rodri je zpátky, krize City ale trvá. Děláme chyby jako děti, zuřil po další porážce

S ním v základní sestavě Manchester City neprohrál 49 ligových zápasů v řadě. Když si pak Rodri, podle světových novinářů nejlepší fotbalista předminulé sezony, vážně poranil koleno, nastala...

1. září 2025  15:10

Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise

Podruhé v sezoně podává oficiální protest. Po ligovém utkání 7. kola v Liberci (1:1) si fotbalová Plzeň stěžuje na dva zákroky, které vedly ke zraněním. Záložník Denis Višinský po úderu do hlavy...

1. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:59

Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy

Vydržel jen dva měsíce, během nichž odkoučoval pouhé tři soutěžní zápasy. Erik ten Hag skončil ve fotbalovém Leverkusenu a stal se nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy....

1. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:58

Další hřích fotbalového kanibala Suáreze. Messiho spoluhráč plivl po trenérovi

Spoluhráč Oscar Ustari z Inter Miami ho držel pevně oběma rukama, aby se nedostal k jednomu ze soupeřových trenérů. A tak rozzuřený Luis Suárez přes rameno svého brankáře plivl. Slavný uruguayský...

1. září 2025  14:35

Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční...

1. září 2025  12:28,  aktualizováno  12:44

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

V reprezentační pauze za sebou zabouchnou dveře a budou dumat, jak se dostat z krize. Fotbalové Teplice mají po šesti ligových zápasech jen tři body za jedinou výhru, po posledním krachu 1:4 v...

1. září 2025  12:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Teenager, jehož se vyplatí sledovat. Barát v základní sestavě Slovácka zaujal

Daniel Barát. Tohle jméno si zapamatujte. Fotbalové Slovácko má po dlouhých letech zase teenagera, jehož se vyplatí sledovat. V srpnu mu bylo devatenáct, v sobotu večer debutoval proti Jablonci v...

1. září 2025  12:30

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.