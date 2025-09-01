Barák hostoval už v minulé sezoně v turecké Kasimpase. Sampdorii by měl pomoct po nepovedeném vstupu do soutěže, tým v úvodních dvou kolech nebodoval a navíc vypadl z Italského poháru. V posledním ročníku obsadil celek z Janova 17. příčku.
Rodák z Příbrami nastupoval v Serii A také za Veronu, Lecce a Udine, kam přišel v roce 2017 z pražské Slavie. V nejvyšší italské soutěži odehrál 182 zápasů a dal 31 gólů.
Za reprezentaci hrál Barák naposledy loni v červnu, kdy na mistrovství Evropy v Německu obdržel v závěrečném utkání ve skupině s Tureckem rychle po sobě dvě žluté karty a byl vyloučen. Oslabený český tým pak prohrál 1:2 a nepostoupil.