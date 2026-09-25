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Anglie řeší alkohol na fotbale, proti zvláštnímu zákazu je i premiér

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  14:20

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ilustrační snímek | foto: Morten Kjaer / Gonzales Photo / ProfimediaProfimedia.cz

Bylo to překvapivé téma, které britští novináři otevřeli na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Přesto se k němu premiér Andy Burnham s chutí vyjádřil: „Věřím, že existuje důvod, abychom tuhle nespravedlnost ukončili.“ Jakou? Zákaz konzumace alkoholických nápojů na tribunách během fotbalových zápasů.

V Anglii zmíněná legislativní úprava platí od roku 1985, tehdy reagovala na známé řádění tamních rowdies, kvůli kterým se v zemi zaváděla spousta dalších restrikcí.

Debata o alkoholu však v posledních dnech zesiluje, i díky pozici premiéra Burnhama, jenž je známý svými sympatiemi k Evertonu, týmu z Liverpoolu hrajícímu v Premier League.

Ani tam, ani v nižších soutěžích až po pátou nejvyšší, si fanoušci nemohou alkoholický nápoj donést na své místo, nýbrž ho musejí dopít na ochozech či místech, která nemají výhled na hřiště.

Britský premiér Andy Burnham během Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Ve Skotsku jsou zákony ještě přísnější, tam si fanoušci alkohol vychutnají pouze ve VIP prostorech, což je následek výtržností ze Skotského poháru z roku 1980 mezi Rangers a Celticem.

„Taková legislativa je zastaralá,“ potvrdil Burnham postoj, který podle anglických médií zastává dlouhodobě. Hlavně v kontextu ostatních sportů, které v Británii žádnou podobnou regulaci nemají.

Povede to ke změně, když usedl do nejmocnějšího křesla v zemi?

„Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se z toho měla stát oficiální vládní politika. Už loni poslanci zamítli pozměňovací návrh konzervativců, jenž by ministry donutil zahájit formální jednání ohledně zrušení tohoto pravidla,“ upozorňuje Dale Johnson z BBC.

Jenže to bylo předtím, než se Burnham stal premiérem.

V současnosti už ve Skotsku zkoušejí na některých vybraných zápasech prodej alkoholu na vymezených místech na stadionu, ale k žádným rozsáhlým změnám zatím nedochází.

Fanoušek s kelímkem piva na německé lize.

Britská média jako příklad zmiňují například Německo, kde v případě místa konzumace alkoholu žádná regulace neplatí.

„Pokud jdete na fotbal v Německu nebo jinde ve světě, je to naprosto přijatelné,“ podotkl předseda Asociace fotbalových fanoušků (FSA) Tom Greatrex.

„Je to civilizované a vhodné. Není žádný důvod, proč by to nemělo platit i pro fotbalové fanoušky, stejně jako pro fanoušky ragby nebo ty, kteří chodí na koncerty skupiny Oasis nebo na jakékoli jiné akce, které se často konají na stejných stadionech,“ doplnil.

Policie je však jiného názoru.

„Jiné sporty nezažívají takovou míru výtržnického a kriminálního chování jako fotbal. Alkohol v tom často hraje významnou roli. Bylo by nezodpovědné tyto tendence přiživovat povolením ještě vyšší konzumace alkoholu během zápasů,“ řekl mluvčí britské fotbalové policejní jednotky UKFPU.

Angličtí fanoušci ve fanzoně během mistrovství světa ve fotbale.

Fanoušci by změnu vítali, přestože někteří podle BBC nechtějí, aby po gólech všude „masivně létalo pivo“.

Podobné alkoholové regulace platí například ve Španělsku, kde si na fotbale koupíte pouze nealkoholické pivo. Ve Francii je situace podobně přísná jako ve Skotsku, a sice, že si alkohol na sportovních akcích koupíte pouze ve VIP prostorech.

V Itálii platí omezení na nápoje s více než pětiprocentním obsahem alkoholu, v Česku si zase na fotbalových stadionech nedopřejete pivo silnější než jedenáctistupňové.

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6. kolo

Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
10.10. 13:30
  • 1.38
  • 4.72
  • 7.96
Chelsea vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 1.83
  • 4.04
  • 3.73
Aston Villa vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.57
  • 3.53
  • 2.54
Ipswich Town vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.65
  • 3.46
  • 2.50
Sunderland AFC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.79
  • 3.45
  • 2.40
Manchester United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10.10. 18:30
  • 1.71
  • 4.22
  • 4.16
Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 2.59
  • 3.30
  • 2.65
Hull City vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 3.60
  • 3.32
  • 2.05
Liverpool vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 2.65
  • 3.73
  • 2.39
Coventry City vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.10. 21:00
  • 3.13
  • 3.74
  • 2.09
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5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 5 5 0 0 13:5 15
2. ArsenalArsenal 5 4 0 1 8:4 12
3. BrightonBrighton 5 3 1 1 16:5 10
4. BrentfordBrentford 5 2 3 0 10:4 9
5. Leeds UnitedLeeds 5 2 3 0 7:3 9
6. LiverpoolLiverpool 5 2 3 0 7:4 9
7. EvertonEverton 5 2 3 0 6:3 9
8. Hull CityHull City 5 2 2 1 6:4 8
9. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
10. ChelseaChelsea 5 2 1 2 10:12 7
11. Ipswich TownIpswich 5 2 0 3 7:11 6
12. Manchester UnitedManchester Utd. 5 1 2 2 8:8 5
13. NottinghamNottingham 5 1 2 2 4:5 5
14. Sunderland AFCSunderland 5 1 1 3 6:10 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 5 1 1 3 6:11 4
16. Aston VillaAston Villa 5 1 1 3 4:9 4
17. BournemouthBournemouth 5 0 3 2 6:8 3
18. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
19. FulhamFulham 5 0 2 3 5:8 2
20. TottenhamTottenham 5 0 2 3 2:8 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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