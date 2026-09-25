Anglie řeší alkohol na fotbale, proti zvláštnímu zákazu je i premiér

V Anglii zmíněná legislativní úprava platí od roku 1985, tehdy reagovala na známé řádění tamních rowdies, kvůli kterým se v zemi zaváděla spousta dalších restrikcí.
Debata o alkoholu však v posledních dnech zesiluje, i díky pozici premiéra Burnhama, jenž je známý svými sympatiemi k Evertonu, týmu z Liverpoolu hrajícímu v Premier League.
Ani tam, ani v nižších soutěžích až po pátou nejvyšší, si fanoušci nemohou alkoholický nápoj donést na své místo, nýbrž ho musejí dopít na ochozech či místech, která nemají výhled na hřiště.
Ve Skotsku jsou zákony ještě přísnější, tam si fanoušci alkohol vychutnají pouze ve VIP prostorech, což je následek výtržností ze Skotského poháru z roku 1980 mezi Rangers a Celticem.
„Taková legislativa je zastaralá,“ potvrdil Burnham postoj, který podle anglických médií zastává dlouhodobě. Hlavně v kontextu ostatních sportů, které v Británii žádnou podobnou regulaci nemají.
Povede to ke změně, když usedl do nejmocnějšího křesla v zemi?
„Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se z toho měla stát oficiální vládní politika. Už loni poslanci zamítli pozměňovací návrh konzervativců, jenž by ministry donutil zahájit formální jednání ohledně zrušení tohoto pravidla,“ upozorňuje Dale Johnson z BBC.
Jenže to bylo předtím, než se Burnham stal premiérem.
V současnosti už ve Skotsku zkoušejí na některých vybraných zápasech prodej alkoholu na vymezených místech na stadionu, ale k žádným rozsáhlým změnám zatím nedochází.
Britská média jako příklad zmiňují například Německo, kde v případě místa konzumace alkoholu žádná regulace neplatí.
„Pokud jdete na fotbal v Německu nebo jinde ve světě, je to naprosto přijatelné,“ podotkl předseda Asociace fotbalových fanoušků (FSA) Tom Greatrex.
„Je to civilizované a vhodné. Není žádný důvod, proč by to nemělo platit i pro fotbalové fanoušky, stejně jako pro fanoušky ragby nebo ty, kteří chodí na koncerty skupiny Oasis nebo na jakékoli jiné akce, které se často konají na stejných stadionech,“ doplnil.
Policie je však jiného názoru.
„Jiné sporty nezažívají takovou míru výtržnického a kriminálního chování jako fotbal. Alkohol v tom často hraje významnou roli. Bylo by nezodpovědné tyto tendence přiživovat povolením ještě vyšší konzumace alkoholu během zápasů,“ řekl mluvčí britské fotbalové policejní jednotky UKFPU.
Fanoušci by změnu vítali, přestože někteří podle BBC nechtějí, aby po gólech všude „masivně létalo pivo“.
Podobné alkoholové regulace platí například ve Španělsku, kde si na fotbale koupíte pouze nealkoholické pivo. Ve Francii je situace podobně přísná jako ve Skotsku, a sice, že si alkohol na sportovních akcích koupíte pouze ve VIP prostorech.
V Itálii platí omezení na nápoje s více než pětiprocentním obsahem alkoholu, v Česku si zase na fotbalových stadionech nedopřejete pivo silnější než jedenáctistupňové.