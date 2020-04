S platy dolů! Tlak na hráče graduje. Může anglická liga pokračovat v Číně?

Kluby dál dychtivě hledají cestu, jak dokončit přerušený ročník – kdyby se to nepovedlo, soutěž přijde nejméně o 762 milionů liber z vysílacích práv.

Aby televizním společnostem vyhověly, zvažují anglické celky, že povolí natáčet tréninky. Jiná možnost, o níž informoval The Independent, zase spočívá v odehrání zbylých 92 zápasů pouze ve střední Anglii, v izolaci za zavřenými dveřmi, ve zběsilém tempu každý den během června a července.

Jeden nejmenovaný klub podle prestižního serveru The Athletic navrhuje dočasnou expanzi do zahraničí. Pochopitelně za splnění několika podmínek: sestupný trend nakažených a úmrtí na koronavirus, dostatečná infrastruktura pro pořádání zápasů a odpovídající zdravotnické zázemí.

Podle všeho byla však většina týmů proti ještě před pátečním jednáním.

„Nedává to vůbec smysl. Je to bláznivý nápad a myslím si, že bude jednoznačně odmítnut. Nemůžeme Premier League jen tak přesunout do jiné země,“ cituje The Athletic generálního ředitele, který si přál zůstat v anonymitě.

„Akorát tím plýtváme energií,“ přidal se další nejmenovaný kolega. „Všichni chceme znovu rozjet sezonu a začít opět žít normální životy. Ale jen Bůh a pandemie o tom rozhodují. A ani jedno teď není zrovna pravděpodobné.“



Proto v Británii, stejně jako v ostatních zemích, kluby začínají zvažovat, jak ušetřit na výdajích, když nemají příjmy.

Newcastle poslal na nucenou dovolenou veškeré své zaměstnance – ti tak mohou využít krizového vládního programu. Ministr financí Rishi Sunak oznámil, že dočasně propuštění pracovníci budou od státu dostávat podporu odpovídající 80 procentům jejich průměrného měsíčního zisku z posledních tří let, maximálně pak 2500 liber měsíčně (přes 61 tisíc korun).

Programu stejným způsobem využil i Tottenham, Bournemouth a Norwich.

To však mnozí politici odsuzují s tím, že místo aby na zaměstnance jednotlivých fotbalových celků přispíval stát, měli by se „konečně“ obětovat sami hráči.

Předseda britské vládní komise pro sport, média a kulturu Julian Knight prostřednictvím agentury Reuters prohlásil: „Dostali jsme se do nechutné situace, kdy vrcholoví fotbalisté nepracují a berou stovky a tisíce liber každý týden, zatímco zaměstnanci, kteří drží klub v chodu, přicházejí o peníze.“

„Když Premier League tuhle krizi nevyřeší, tak musí zakročit vláda a uvalit na kluby takovou daň, aby se peníze dostaly zpět k těm, kteří byli zasaženi nejvíc,“ pokračoval.

Podobná slova volil na čtvrteční tiskovce také ministr zdravotnictví Matt Hancock, připojila se také například naštvaná fanouškovská skupina Tottenham Hotspur Supporters Trust.

A hráčské sdružení Professional Footballers’ Association (PFA) si rostoucí tlak veřejnosti uvědomuje.

„Víme, že se na nás ze všech stran valí, aby i fotbalisté přispívali na mzdy ostatním ‚nehrajícím‘ zaměstnancům. Ano, hráči budou muset sdílet finanční břemeno související s nákazou COVID-19, aby pomohli zajistit klidnou budoucnost svého klubu a fotbalu jako takového. Očekávání veřejnosti reflektujeme v doporučení, které jsme hráčům zaslali,“ stojí v prohlášení.

Podle britských médií se nedá předpokládat, že by se fotbalisté vzdali až 70 procent platu, jako to udělali třeba v Barceloně. Zdá se však, že gesto, kterým podle mnohých měli pomoci už dávno, učiní velmi brzy.