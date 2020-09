Thiago do Liverpoolu, Bale zpátky do Tottenhamu. Do Anglie míří velká jména

14:27

Pro anglickou fotbalovou Premier League jsou to dvě velká jména. Gareth Bale, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů, se z Realu Madrid vrací do Tottenhamu. A Thiago Alcántara, španělský reprezentant, míří z Bayernu Mnichov do Liverpoolu.