Drama v Anglii zajímá i Slavii. Liverpool se přiblížil čtyřce, kdo z ní vyletí?

Nečekaná středeční porážka Chelsea v londýnském souboji s Arsenalem a čtvrteční výhra Liverpoolu na Manchesteru United znovu zašmodrchaly situaci na předních pozicích tabulky.

Loňský vítěz, který byl přitom v průběhu jara i kvůli obří marodce na odpis, má najednou více než reálnou naději, že ještě proklouzne do elitní čtyřky. Ale bude to těsné; skoro na fotofiniš!

„Být v pozici, kdy máte účast v Champions League ve svých rukou, je velká věc. Ale pořád nás čekají ještě tři velké a těžké bitvy,“ upozorňuje Jürgen Klopp, trenér Liverpoolu.



Při letmém pohledu na los jde však o zápasy, které by jeho tým měl zvládnout: na West Bromu, v Burnley a proti Crystal Palace.

A protože třetí Leicester a čtvrtá Chelsea, na které Liverpool ztrácí šest, respektive čtyři body, mají odehráno o utkání víc a čeká je ještě vzájemný ligový duel, v němž minimálně jeden z nich ztratí, stačí Liverpoolu do posbírat devět bodů, aby minimálně jednoho z nich přeskočil.

Rozhodovat nakonec může i rozdíl ve skóre, který mají zmíněné kluby mimořádně vyrovnaný: Leicester +21, Chelsea +22, Liverpool +20.

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Manchester City 35 25 5 5 72:26 80 2. Manchester United 36 20 10 6 70:42 70 3. Leicester 36 20 6 10 65:44 66 4. Chelsea 36 18 10 8 55:33 64 5. Liverpool 35 17 9 9 61:41 60 6. West Ham United 35 17 7 11 55:45 58 7. Tottenham 35 16 8 11 61:41 56 8. Everton 35 16 8 11 46:42 56 9. Arsenal 36 16 7 13 50:38 55 10. Leeds 35 15 5 15 53:53 50 11. Aston Villa 35 14 7 14 49:41 49 12. Wolverhampton 35 12 9 14 35:47 45 13. Crystal Palace 35 11 8 16 37:59 41 14. Southampton 35 11 7 17 44:62 40 15. Burnley 35 10 9 16 33:47 39 16. Newcastle 35 10 9 16 40:58 39 17. Brighton 35 8 13 14 36:41 37 18. Fulham 35 5 12 18 25:47 27 19. West Bromwich 35 5 11 19 32:68 26 20. Sheffield United 35 5 2 28 18:62 17

Je jisté, že anglická liga v závěrečných dnech nabídne hodně zajímavou přetahovanou. A vliv to může mít i na Slavii, českého mistra.

Los v závěru sezony anglické ligy přetahovaná o Evropu Leicester: Chelsea (venku), Tottenham (doma) Chelsea: Leicester (doma), Aston Villa (venku)

Liverpool: West Brom (venku), Burnley (venku), Crystal Palace (doma) West Ham: Brighton (venku), West Brom (venku), Southampton (doma)

Tottenham: Wolverhampton (doma), Aston Villa (doma), Leicester (venku)

Everton: Sheffield (doma), Wolverhampton (doma), Manchester City (venku)

Arsenal: Crystal Palace (venku), Brighton (doma)



Kdyby totiž z elitní čtyřky nakonec vypadla Chelsea a následně by uspěla ve finále Ligy mistrů proti Manchesteru City, slávisté by se neposunuli v letní kvalifikaci o milionářskou soutěž do třetího předkola, ale museli by začít už ve druhém. Tím pádem by neměli jistotu podzimní pohárové účasti.

Mimochodem, tři zpackané zápasy z posledních čtyř zřejmě definitivně odřízly od možnosti podívat se do Champions League šestý West Ham. I on má má sice ve srovnání s Leicesterem a Chelsea zápas k dobru, ale také výrazně horší skóre.



A k tomu hladový Tottenham za zády...

Klidně se může stát, že West Ham, jenž od ledna po žádném utkání nebyl v tabulce na horší než šesté pozici, nakonec přijde i o Evropskou ligu a bude se muset spokojit jen s Konferenční ligou. Nebo přijde o poháry dočista?

Kromě sedmého Tottenhamu, který aktuálně drží poslední evropskou pozici, je se stejnou dvoubodovou ztrátou na dostřel i osmý Everton.

Jen totální selhání soupeřů by pak do hry vrátilo ještě i devátý Arsenal, který na šestou příčku sice ztrácí „jen“ tři body, ale zároveň už na rozdíl od konkurentů odehraje do konce sezony jen dva duely.

Jak tohle asi dopadne?



Jistotu zatím mají pouze kluby z Manchesteru: City už oslavilo titul a jeho případný triumf v Lize mistrů dá Slavii razítko na pohárový podzim, United zase ví, že už nemohou skončit hůř než čtvrtí.

Další ale v závěrečném ligovém týdnu ještě čeká boj. A zajímavý je i pro český fotbal.