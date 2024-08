ONLINE: Chelsea hraje o první body v sezoně, Liverpool přivítá Brentford

Pořád jsem neskousl, že jsem v béčku, říká Pospíšil. Hraje o své jméno

Krásný volej uklizený zpoza vápna do soupeřovy branky. Fotbalista Martin Pospíšil se prosadil poprvé v novém ročníku, a že to byla pořádná rána. Mnohem raději by ale podobné momenty ukazoval v první...