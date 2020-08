Posuňte nám start sezony! Hráči potřebují volno, prosí trenér Lampard

Ta má odstartovat 12. září a kluby Premier League si už dříve odhlasovaly podmínky, které mají být fér pro všechny: 30denní volno před prvním utkáním nového ročníku.

Jenže zatímco pro některá mužstva skončila aktuální sezona před týdnem, Chelsea je stále v akci – a potenciálně ještě bude, ačkoliv bude proti Bayernu Mnichov v Champions League dohánět ztrátu 0:3.

Pokud by Chelsea s německým šampionem vypadla, víc než třicet dnů (přesně 35) bez soutěžního utkání dostane. Na druhou stranu, jiné celky mají mezi ročníky evidentně výhodu: delší volno, víc času na přípravu. I proto by si Lampard představoval, aby jeho tým začal co nejpozději.

„I kdyby se naplnil nejhorší scénář a my skončili na Bayernu, myslím si, že dvanáctého září je pořád brzy. Hráči potřebují pauzu. Vždyť se mi zranili dva hráči a další vypadli už před zápasem,“ citoval Lamparda server ESPN.com.

Prohrané finále s Arsenalem (1:2) nedohráli César Azpilicueta a Christian Pulisic, těsně před ním nahlásili svalové problémy Willian a Ruben Loftus-Cheek a nebyli ani v nominaci, stejné potíže umožnily N’Golovi Kantému jen usednout na lavičku náhradníků...

„Věřím, že k tomu vedení Premier League přihlédne s plnou vážností a dopřeje nám férový start do nové sezony. Jako účastník Ligy mistrů bychom si to zasloužili,“ podotkl kouč Chelsea.

„Pochopitelně asi bude záležet na tom, jak si povedeme proti Bayernu. Je to pro nás samozřejmě důležité utkání,“ zdůrazňuje. Zároveň však podotýká, že současný program Chelsea má k ideálu daleko.



„Hráči potřebují volno, oddech, regeneraci. Nebude optimální, když bychom pokračovali ještě po Bayernu... Pauza je nutná, abychom mohli hrát na úrovni, jež je pro Premier League potřebná,“ dodal.