Arsenal spílá sudímu. Skandální, měli jsme kopat dvě penalty, lamentuje kouč

Arsenal poprvé v sezoně neskóroval a na Emirates Stadium premiérově ztratil body, což znamená, že náskok na druhý Manchester City, mající zápas k dobru, narostl na osm bodů.

To ovšem Artetu štve ze všeho nejméně.

Trenér lídra soutěže se domníval, že v duelu s nově třetím mužstvem tabulky měli jeho svěřenci zahrávat hned dva pokutové kopy.

Domácí protestovali, když arbitr Madley nenařídil penaltu za stažení obránce Gabriela soupeřem Danem Burnem, a nelíbila se jim ani neodpískaná ruka Jacoba Murphyho ze závěru střetnutí.

„Byly to dvě penalty, je to prosté. Viděl jsem to od lavičky. Je to skandální, měli jsme kopat dvě penalty,“ čertil se Arteta. Když se jej žurnalisté otázali, která ze situací podle něj byla víc do očí bijící, trenér opáčil: „Obě dvě. Bavíme se o tom, co je a není penalta. A tohle byly dvě penalty.“

Zatímco o prvním momentu – stažení za dres při centru z volného kopu – by šlo polemizovat, druhá situace při současných pravidlech pod přestupky nespadá.

„Jistě, balon zasáhne ruku, ale ta není v nepřirozené poloze, a hráč navíc nerozšiřuje objem svého těla,“ vysvětlil ve vysílání BBC Radio 5 Live někdejší reprezentační stoper Matthew Upson.

„Penalta ani omylem,“ doplnil bývalý kapitán Manchesteru United a dnes uznávaný expert Gary Neville. „Ovšem kvůli faulu na Gabriela se Arsenal může cítit poškozený, Newcastle měl štěstí.“

Podobně viděl vyhrocený finiš zápasu také hostující trenér Eddie Howe, jehož svěřenci neprohráli už třináctkrát v řadě a teprve podruhé v dějinách klubu udrželi v šesti po sobě jdoucích duelech čisté konto.

„Písknout takhle pozdě takovou penaltu by byla parodie,“ poznamenal. „Být to na druhé straně, asi bych taky apeloval na sudího, ale s odstupem času vidím, že o pokutový kop jít nemohlo. Jacoba Murphyho trefili navíc z velké blízkosti.“