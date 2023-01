ONLINE: Rozjetý Manchester United hraje s Crystal Palace, potvrdí formu?

Sestavy:

Guaita – Clyne, C. Richards, Guehi (C), Mitchell – C. Doucouré, Hughes – Olise, Mateta, Zaha – Edouard.

Sestavy:

de Gea – Wan-Bissaka, Varane, L. Martínez, Shaw – Casemiro, Eriksen – Antony, Fernandes (C), Rashford – Weghorst.