ONLINE: Tottenham může jít na pátou příčku, Arsenal narazí na Newcastle

Páté místo anglické ligy nabylo na důležitosti v pátek, kdy Evropská fotbalová unie (UEFA) vyřadila Manchester City z evropských pohárů, respektive Ligy mistrů kvůli vážnému porušení pravidel finančního fair play a licenčního předpisu.



A protože City takřka jistě v lize skončí do čtvrtého místa, poslední vstupenka do Champions League by měla v Anglii připadnout pátému v pořadí.

Může to být Tottenham, ale třeba také Wolverhampton či nováček Sheffield United. Nevzdávají se ani ostatní týmy: Manchester United, Everton či Arsenal.

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 26 25 1 0 61:15 76 2. Manchester City 25 16 3 6 65:29 51 3. Leicester 26 15 5 6 54:26 50 4. Chelsea 25 12 5 8 43:34 41 5. Sheffield United 26 10 9 7 28:24 39 6. Tottenham 25 10 7 8 40:32 37 7. Wolverhampton 26 8 12 6 35:32 36 8. Everton 26 10 6 10 34:38 36 9. Manchester United 25 9 8 8 36:29 35 10. Burnley 26 10 4 12 30:39 34 11. Arsenal 25 6 13 6 32:34 31 12. Newcastle 25 8 7 10 24:36 31 13. Southampton 26 9 4 13 32:48 31 14. Crystal Palace 26 7 9 10 23:32 30 15. Brighton 26 6 9 11 31:38 27 16. Bournemouth 26 7 5 14 26:40 26 17. Aston Villa 25 7 4 14 32:47 25 18. West Ham United 25 6 6 13 30:43 24 19. Watford 26 5 9 12 24:40 24 20. Norwich 26 4 6 16 24:48 18