ONLINE: Souček s Coufalem vstupují do nové sezony, pak Tottenham hostí City

West Ham, šestý tým minulé sezony, hraje úvodní zápas v Newcastlu. Výkop v 15 hodin.

„Věřím, že do toho od prvního kola dobře vstoupíme. Chceme bojovat na všech frontách: v Premier League, v Evropě i v domácích pohárech. Kdybychom něco vypustili, vrátí se nám to. Musíme do všeho dát maximum,“ nabádal před startem Premier League český záložník Tomáš Souček.

Manchester City k úvodnímu duelu vyběhne na stadionu Tottenhamu, který poprvé povede portugalský trenér Nuno Espírito Santo. Postaví i Harryho Kanea, jenž je s odchodem k obhájcům trofeje spojovaný?

Už v pátek odšpuntovalo anglickou nejvyšší soutěž vítězství nováčka Brentfordu nad Arsenalem. V sobotu uspěly rozdílem třídy Manchester United, Chelsea i Liverpool.