Ustojí Ten Hag dvě domácí rány po sobě? Odpovědnost musím převzít já, kál se

Newcastle rozhodl reprízu finále minulého ročníku už v prvním poločase, kdy se trefili Miguel Almirón a Lewis Hall. Po změně stran přidal třetí branku Joe Willock.

Manchester United doma utrpěl debakl 0:3 podruhé během čtyř dnů. V nedělním šlágru anglické ligy na stadionu Old Trafford podlehl městskému rivalovi City.

Zklamaný Mason Mount z Manchesteru United po vyřazení z Ligového poháru.

„Víme, že to nebylo dobré. Nebyl to kvalitní výkon a mrzí mě to kvůli fanouškům. Hráli jsme pod svoje možnosti a musíme to napravit,“ řekl Ten Hag televizní stanici Sky Sports.

Manchester v této sezoně prohrál už osmý z patnácti soutěžních zápasů, v Premier League je na osmém místě. „Je potřeba se dát dohromady, a to hodně rychle. V sobotu hrajeme další utkání (s Fulhamem) a musíme se zlepšit. Tohle bylo málo,“ prohlásil Ten Hag.

V sezoně United zvítězili sedmkrát a šestkrát to bylo jen o gól. Nedostatečné výkony dál pokračují a v zákulisí se vedou pře o tom, co s klubem, jeho vedením či aktéry na hřišti bude dál.

Ten Hag ale věří, že se dokáže své svěřence vrátit na vítěznou vlnu. „Máme dostatečnou kvalitu, hráči se vzchopí. Drží spolu. Mohli jste vidět, že se snaží, ale prostě to nestačilo. Musíme to zvládnout společně jako tým,“ dodal bývalý kouč Ajaxu, jenž United převzal loni v létě.