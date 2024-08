Souboj o Manchester jako předzápas elitních soutěží. Nezvyklý úvod La Ligy

Novou sezonu v Anglii tradičně zahájí souboj ligového šampiona s vítězem Anglického poháru.

Manchester City versus Manchester United.

Ze slov kouče United na tiskové konferenci lze vystopovat, že do Superpoháru nenasadí to nejlepší.

Premier League 1. kolo, 16. srpna: Manchester United - Fulham (21.00); 17. srpna: Ipswich - Liverpool (13.30), Arsenal - Wolverhampton (16.00), Everton - Brighton (16.00), Newcastle - Southampton (16.00), Nottingham - Bournemouth (16.00), West Ham - Aston Villa (18.30); 18. srpna: Brentford - Crystal Palace (15.00), Chelsea - Manchester City (17.30); 19. srpna: Leicester - Tottenham (21.00)

„Chceme vyhrát každý zápas, i ten přípravný. A tady jde navíc o trofej. Nasadíme sestavu, která bude tak silná, aby trofej získala,“ prohlásil nizozemský kouč. „Ale je to pořád příprava, takže nechceme riskovat, aby nedošlo ke zraněním.“

Mimo hru jsou Leny Yoro a Tyrell Malacia. Zcela fit nejsou Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw a Aaron Wan-Bissaka.

Lisandro Martínez a Diogo Dalot se k týmu připojili nedávno, neabsolvovali s týmem americké turné a nemají natrénováno. Takže z obránců zbývá jen Jonny Evans.

Podobně jako Martínez s Dalotem jsou na tom i záložníci Bruno Fernandes a Alejandro Garnacho, kteří si rovněž plnili reprezentační povinnosti. „Start v zápase budeme u každého hráče posuzovat individuálně,“ podotkl Ten Hag.

Manchester United zároveň příští pátek otevře i nový ročník Premier League, v páteční předehrávce hostí Fulham.

Úvodní dějství se odehraje celkem ve čtyřech dnech. Po víkendové porci ho zakončí pondělní dohrávka nováčka z Leicesteru proti Tottenhamu. Mistr Manchester City nastoupí v nedělním šlágru na Chelsea.

Nejsledovanější ligová soutěž planety dál drží sobotní časy výkopů od 13.30, od 16.00 a 18.30. V neděli se bude hrát od 15.00 a 17.30. Ve všední dny se hraje večer většinou od 21.00.

Do konce kalendářního roku se stihne devatenáct kol, nechybí termíny mezi vánočními a novoročními svátky.

Na soupiskách dvaceti klubů jsou tři čeští hráči: Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem z West Hamu a brankář Vítězslav Jaroš z Liverpoolu.

A kdy začnou další evropské elitní ligové soutěže?

Španělsko: V akci tři Češi či Mbappé

Z českého pohledu bude La Liga víc sledovaná než v předchozích letech. A to díky příchodům Ladislava Krejčího do Girony, Alexe Krále do Espaňolu Barcelona a Jiřího Letáčka do Getafe, které má v mládeži ještě dalšího českého gólmana Djordjijeho Medenicu.

La Liga 1. kolo, 15. srpna: Bilbao - Getafe (19.00), Betis - Girona (21.30); 16. srpna: Vigo - Alaves (19.00), Las Palmas - Sevilla (21.30); 17. srpna: Osasuna - Leganes (19.00), Valencie - Barcelona (21.30); 18. srpna: San Sebastian - Vallecano (19.00); Mallorca - Real Madrid (21.30); 19. srpna: Valladolid - Espaňol (19.00), Villarreal - Atlético Madrid (21.30)

Španělská liga startuje ve čtvrtek 15. srpna nezvykle dvěma zápasy, jedním z nich je právě duel Girony, účastníka Ligy mistrů, na Betisu Sevilla. Po dvou zápasech se hraje v pátek, v sobotu, v neděli i v pondělí.

Proč ještě sledovat španělskou ligu? Do Realu Madrid, který hraje v neděli na Mallorce, přestoupil Kylian Mbappé, asi nejžádanější fotbalista současnosti. Barcelona získala Daniho Olma, jednu z hvězd nedávného mistrovství Evropy. Začne v sobotu ve Valencii. Zbrojí také Atlético Madrid, je blízko příchodů Juliana Alvaréze z Manchesteru City a Connora Gallaghera z Chelsea.

Do Vánoc se odehraje osmnáct kol, z toho třetí a sedmé bude vložené.

Německo: Na podzim jen patnáct kol

Startuje až jako poslední z top západoevropských soutěží, o týden později než ty ostatní.

Bundesliga 1. kolo, 23. srpna: Mönchengladbach - Leverkusen (20.30); 24. srpna: Lipsko - Bochum, Hoffenheim - Kiel, Freiburg - Stuttgart, Mohuč - Union Berlín (vše 15.00), Dortmund - Frankfurt (18.30); 25. srpna: Wolfsburg - Bayern (15.30), St. Pauli - Heidenheim (17.30)

První duel tradičně patří obhájci titulu, Leverkusen se třemi českými hráči Patrikem Schickem, Adamem Hložkem a Matějem Kovářem v pátek 23. června hraje v Mönchengladbachu, kde působí Tomáš Čvančara. Hoffenheim má na soupisce Pavla Kadeřábka a Davida Juráska.

Hlavní porce zápasů se odehraje v sobotu od 15.30, šlágr má výkop od 18.30. V neděli zůstávají termíny pro zápasy od 15.30 a od 17.30.

Na podzim je na programu jen 15. kol, jaro začne už 11. ledna.

Itálie: Bez přestávky jako loni

Serie A 1. kolo, 17. srpna: Janov - Inter (18.30), Parma - Fiorentina (18.30), Empoli - Monza (20.45), AC Milán - FC Turín (20.45); 18. srpna: Boloňa - Udine (18.30), Verona - Neapol (18.30), Cagliari - AS Řím (20.45), Lazio - Benátky (20.45); 19. srpna: Lecce - Bergamo (18.30), Juventus - Como (20.45)

Serie A zahájí sezonu 17. srpna a jednotlivá kola se odehrají většinou od soboty do pondělí, kdy je na programu dohrávky.

V letních měsících jsou výkopy zápasů od 18.30 a 20.45.

Hraje se druhým rokem bez zimní přestávky, 17. kolo se odehraje dva dny před Vánoci a to následující ještě před Silvestrem.

Do zápasů mohou zasáhnout tři čeští fotbalisté: Antonín Barák z Fiorentiny, Jakub Jankto z Cagliari a Daniel Samek v Lecce.

Francie: Dál bez českých fotbalistů

Druhým rokem se nejvyšší soutěž hraje s osmnácti mužstvy, předehrávku v pátek 16. srpna obstará Paris St. Germain v Le Havre. Na podzim se odehraje jen patnáct kol.

Na soupiskách není jediný Čech, naposled ve francouzské lize působili v ročníku 2018/2019 Jaroslav Plašil v Bordeaux a Tomáš Koubek v Rennes.