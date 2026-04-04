City zničilo Liverpool čtyřmi góly, Arsenal ve čtvrtfinále FA Cupu překvapivě končí

  23:05
Fotbalisté Manchesteru City rozdrtili ve čtvrtfinále Anglického poháru Liverpool 4:0 především díky hattricku Nora Erlinga Haalanda. Po nedávném triumfu v Ligovém poháru nad Arsenalem tak mají políčeno na další cestu do Wembley.

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City slaví svůj třetí gól v utkání FA Cupu proti Liverpoolu. | foto: Reuters

Na svém stadionu v nejstarší světové soutěži vyhrál celek z Manchesteru už 18 zápasů v řadě a Liverpoolu připravil nejtěžší pohárovou prohru za posledních 80 let.

Chelsea vyhrála dokonce 7:0, ale měla podstatně lehčí úkol, protože jejím soupeřem byl poslední tým třetí ligy Port Vale. Lídr Premier League Arsenal překvapivě prohrál na hřišti druholigového Southamptonu 1:2.

Čtvrtfinálový program uzavře nedělní zápas West Hamu s Leedsem, po němž se budou losovat semifinálové dvojice.

Citizens vyhráli nad Liverpoolem v této sezoně už potřetí, což se jim povedlo naposledy v roce 1947. V únoru na Anfieldu rozhodl Haaland penaltou v nastavení a norský kanonýr proměnil pokutový kop i tentokrát.

Ještě do přestávky přidal hlavou druhý gól a znovu se trefil po změně stran. Mezitím gruzínský brankář Mamardašvili, který nahradil zraněného Brazilce Alissona, nedosáhl na střelu ghanského útočníka Semenya.

Hosté mohli zaznamenat alespoň čestný úspěch, ale Trafford, který dostal mezi tyčemi přednost před Italem Donnarummou, penaltu Egypťana Salaha zneškodnil. Liverpool utrpěl naposledy podobný debakl v Anglickém poháru v roce 1946, kdy prohrál s Boltonem 0:5.

Southampton přešel v minulém kole přes Fulham, teď zaskočil i další londýnský klub a postaral se o ještě větší senzaci. Ve 35. minutě Skot Stewart nasměroval první střelu domácích na branku rovnou do sítě.

Po hodině hry trenér hostů Arteta v rámci trojnásobného střídání poslal na hřiště i Gyökerese, který v reprezentační přestávce čtyřmi góly vystřílel Švédsku účast na mistrovství světa. Prosadil se také v poháru a už po sedmi minutách na hřišti vyrovnal.

Jenže poslední slovo měl pět minut před koncem severoirský náhradník Charles a Southampton je po pěti letech znovu v semifinále.

Chelsea od roku 2016 ve 38 zápasech nikdy nevypadla se soupeřem z nižší soutěže. Port Vale sice v minulém kole vyřadil Sunderland, na dalšího účastníka Premier League ale nestačil.

Už ve druhé minutě se trefil Nizozemec Hato, který v lize na svůj premiérový gól po přestupu z Ajaxu ještě čeká. Autor druhé branky Brazilec Pedro je naopak nejlepším střelcem londýnského klubu. Třetí gól byl vlastní a ve druhém poločase favorit přidal ještě další čtyři.

Čtvrtfinále Anglického fotbalového poháru:

Manchester City – Liverpool 4:0
(38. z pen., 45.+2, 57. Haaland, 48. Semenyo)
Chelsea – Port Vale 7:0
(2. Hato, 25. Pedro, 43. vlastní Lawrence-Gabriel, 57. Adarabioyo, 69. Santos, 82. Estévao, 90.+2 Garnacho z pen.),
Southampton – Arsenal 2:1
(35. Stewart, 85. Charles - 68. Gyökeres)

