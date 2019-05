Abychom měli titul, potřebujeme se přiblížit dokonalosti, řekl Klopp

Název Premier League se pro nejvyšší fotbalovou soutěž používá od ročníku 1992/1993.

Od té doby by s 97 body by Liverpool šampionem každý rok kromě loňské a letošní sezony. Obě ovládl Manchester City, před rokem získal rovných sto bodů, letos osmadevadesát.

Mistři Anglie a počet bodů v posledních deseti letech 2019: Manchester City 98 bodů 2018: Manchester City 100 bodů 2017: Chelsea 81 bodů 2016: Leicesteru 81 bodů 2015: Chelsea 87 bodů 2014: Manchester City 86 bodů 2013: Manchester United 89 bodů 2012: Manchester City 89 bodů 2011: Manchester United 80 bodů 2010: Chelsea 86 bodů 2009: Manchester United 90 bodů

„Snažili jsme se jim to ztížit, co to šlo. Myslím, že se nám to povedlo, i když to bohužel nakonec nestačilo,“ poznamenal německý kouč Liverpoolu.

„Snažili jsme se napsat svou vlastní historii a to se povedlo. Tým udělal za poslední rok mnoho velkých kroků vpřed. Kluci se posunuli na novou úroveň, jsem nadšený. Tenhle tým je jeden z nejlepších, který kdy za Liverpool hrál, stoprocentně. A vývoj týmu a jeho zlepšování nejsou u konce, tohle byl první pokus,“ řekl Klopp po nedělní výhře 2:0 nad Wolverhamptonem v posledním kole ligové sezony.

„Byla to jedinečná sezona. Lepší sezona, než jakou jsem se svým týmem odehrál, když jsme byli šampiony v Německu. Ale nemůžeme ignorovat, že jeden tým byl lepší. Dokud tu budou City se svou kvalitou a finanční sílou, bude pro kohokoliv těžké je překonat. Musíme se přiblížit dokonalosti, abychom mohli vyhrát Premier League.“

Liverpool byl mistrem naposled v roce 1990, čekání na titul se tak protáhne nejméně na třicet let.

Přesto dostane ještě jednu možnost získat trofej, 1. června v Madridu ho čeká finále Ligy mistrů proti Tottenhamu.

„Máme tři týdny na to, abychom se připravili na ten strašně důležitý zápas. Bylo by parádní zakončit takovou sezonu vítězstvím v Lize mistrů,“ přeje si Klopp.