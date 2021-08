Pohyby v Premier League: Ödegaard je zpět v Arsenalu, Kane už trénuje

Arsenal v pátek ráno potvrdil návrat norského reprezentačního kapitána Ödegaarda, který v národním týmu debutoval ještě před šestnáctými narozeninami.



Kane už trénuje Sága okolo kapitána anglické reprezentace pokračuje. Harry Kane se už před Eurem vyjádřil, že by chtěl opustit Tottenham. Podle dobře informovaného serveru The Athletic touží odejít do Manchesteru City. 28letý útočník vynechal začátek předsezonní přípravy, čímž ještě posílil spekulace o svém odchodu. Do tréninku už se přece jen zapojil poté, co musel absolvovat pětidenní karanténu. Na sociálních sítích se navíc ohradil, že „nikdy neodmítal trénovat“. Kane figuruje i na soupisce pro Konferenční ligu, do Portugalska k zápasu s Pacos, kterému Tottenham ve čtvrtek podlehl 0:1, neodcestoval. Nastoupí o víkendu v lize proti Wolverhamptonu?

Tehdy se o něj přetahovaly největší kluby na světě. On nakonec kývl na nabídku Realu Madrid, který ho přesvědčil i platem tři miliony korun týdně.

Coby teenager potřeboval pravidelně hrát, ale na áčko to ještě nebylo, proto začal putovat po hostováních: Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad a právě Arsenal, kde se okamžitě zařadil mezi klíčové muže trenéra Mikela Artety.

Ofenzivní záložník odehrál dvacet utkání, vstřelil dva góly a u dvou asistoval. Jeho přínos byl zejména při tvorbě šancí (2,08 na zápas), s tím se pojí i počet nahrávek do finální třetiny hřiště (20,16 na zápas).

Do Arsenalu nyní přestupuje. Ve čtvrtek v Londýně absolvoval zdravotní prohlídku a podepsal smlouvu do června 2026. Londýnský klub za něj podle Sky Sports zaplatí 30 milionů liber (téměř 900 milionů korun) plus další čtyři miliony v bonusech, čímž z něj udělá nejdražšího norského fotbalistu.

Lze však předpokládat, že jeho krajan Erling Haaland, jehož impozantní statistiky sleduje celý svět, tuto metu časem pokoří. A co další zajímavé nedávné přestupy v Premier League?

Jack Grealish z Aston Villy do Manchesteru City

Vysloužil si i pozvánku do reprezentace, ve které debutoval loni v září v Lize národů s Dánskem.

Na Euru nastoupil v základu jen proti Česku (1:0) a nahrál na gól Raheemu Sterlingovi, svému nynějšímu spoluhráči v City. Jinak naskakoval z lavičky.

Jako odchovanec a kapitán pomohl Aston Ville k návratu mezi elitu, kde nadále tým táhl. Ve druhé sezoně v nejvyšší soutěži dal šest gólů a dalších dvanáct připravil.

V létě za něj mistr ligy dal sto milionů liber (téměř 3 miliardy korun), čímž z něj udělal nejdražšího Angličana v historii.

Začátek by si ale přál jistě lepší - v prvním zápase naskočil na závěrečných 25 minut v superpoháru s Leicesterem (0:1), stejným výsledkem skončil i duel na Tottenhamu, kde už odehrál celý zápas.

Romelu Lukaku z Interu do Chelsea

Před deseti lety přišel od Londýna poprvé ještě jako nadějný fotbalista z Anderlechtu. Při své první štaci ale zvládl jen patnáct zápasů a jednu gólovou asistenci. Zamířil na hostování do West Bromwiche, pak do Evertonu, který ho následně koupil.

Po ne úplně vydařeném angažmá v Manchesteru United odešel do Interu, kde se z něj stala mašina na góly (64 v 95 utkáních). Pomohl k prvnímu titulu od sezony 2009/10 a vrátil se do Chelsea. Do ostrého zápasu může naskočit už v neděli proti Arsenalu.

Raphaël Varane z Realu do Manchesteru United

V Manchesteru potřebovali vyztužit obranu, proto poslali do Madridu 50 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). Raphaël Varane není ovšem nejdražší letošní posilou, za 85 milionů eur už přišel křídelník Jadon Sancho z Dortmundu.

Francouzského reprezentanta a mistra světa představili na Old Trafford před úvodním zápasem proti Leedsu. Zaplněný stadion si ale ještě víc užil to, co následovalo: ofenzivní představení, které skončilo vítězstvím 5:1.