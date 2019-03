Čtyři o Ligu mistrů. Nejlehčí los má Arsenal, experti věští boj do konce

Arsenal naopak po nedělním vítězství 2:0 skočil před United, pro klub z Manchesteru šlo o premiérovou ligovou porážku pod vedením dočasného kouče Ole Gunnara Solksjaera, který je u týmu od prosince.

Bývalý norský kanonýr dotáhl dříve trápící se mužstvo díky dvanácti duelům bez porážky na dostřel třetí příčce, v Lize mistrů dovedl své svěřence k nečekanému postupu do čtvrtfinále přes PSG po prohře 0:2 doma a vítězství 3:1 venku.

„Dosud to bylo naprosto fantastické, ale ta porážka s Arsenalem je zatím nejnižším bodem, kam jsme se dostali, protože jsme nevyužili šanci vytvořit tlak na třetí Tottenham,“ mrzí Solskjaera. „Předtím jsme vyhráli zápasy, které jsme si vyhrát nezasloužili. A dnes jsme prohráli zápas, který jsme si prohrát nezasloužili,“ dodal.

United šlágr na londýnském Emirates Stadium nevyšel, začalo to neproměňováním šancí, pokračovalo nevídaným zaváháním brankáře Davida De Gey, který pustil podivně letící střelu Granita Xhaky.

A skončilo penaltovou pojistkou Pierre-Emericka Aubameyanga. „Nemyslím si, že to byl pokutový kop. Až to rozhodčí Jon Moss uvidí v televizi znovu, asi nebude úplně spokojený,“ komentoval zákrok Freda na Alexandra Lacazetta trenér Manchesteru.

Osm kol o LM jaký je los týmů v boji o elitní čtyřku? Tottenham: Liverpool (venku), Brighton (doma), Huddersfield (d), Man. City (v), West Ham (d), Bournemouth (v), Everton (d), Crystal Palace (d) Arsenal: Newcastle (d), Everton (v), Watford (v), Crystal Palace (d), Leicester (v), Brighton (d), Burnley (v), Wolves (v) Man. United: Watford (d), Wolves (v), West Ham (d), Everton (v), Man. City (d), Chelsea (d), Huddersfield (v), Cardiff (d) Chelsea: Everton (v), Cardiff (v), West Ham (d), Liverpool (v), Burnley (d), Man. United (v), Watford (d), Leicester (v), Brighton (d).

Výsledek nedělního klání opět zamíchal pořadím na čele tabulky, boj o Ligu mistrů, kterou zaručují první čtyři pozice, bude velmi napjatý. Pátý celek Premier League čeká základní skupina Evropské ligy, šestý předkolo téže soutěže.

„Klub jako United má být na vyšších pozicích a uděláme vše pro to, abychom do čtvrtého místa skončili,“ prohlásil Ashley Young. „Bude to těžký finiš, ale máme to ve svých rukou. A věříme si. Třeba i díky této výhře. Jsme hladoví, chceme zpátky do Ligy mistrů,“ burcuje Aubameyang, který má se svými parťáky před závěrem sezony nejsnazší los.

Arsenal se všemi blízkými rivaly už hrál, čekají ho zejména bitvy s mužstvy ze spodní poloviny tabulky. Naopak Chelsea, momentálně šestá, nastoupí během dubna na stadionech Liverpoolu a Manchesteru United - ten mimochodem během téhož měsíce hostí městské derby proti City.

Tottenham, který má na třetí příčce nejvýhodnější pozici, se také ještě potká s Liverpoolem (ihned po reprezentační přestávce) a Manchesterem City. Stejně jako United navíc mužstvo kouče Mauricia Pochettina pokračuje v Lize mistrů.

„Před Manchesterem United stojí ohromná výzva, kromě Champions League může postoupit i ze čtvrtfinále FA Cupu, má teď spoustu zraněných. Los Arsenalu vypadá rozhodně nejlíp,“ myslí si Gary Neville, bývalý reprezentační obránce a nyní televizní expert.

„Nejlepší tým z té čtyřky má Tottenham, musejí se po čtyřech zaváháních v řadě zvednout,“ prohlásil Jamie Carragher, další pravidelný glosátor anglického fotbalu. „Arsenal i Chelsea zase figurují v Evropské lize a veřejnost očekává, že se v ní probojují co nejdál. Bude to boj až do konce.“

Co myslíte vy?