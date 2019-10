Nepřijatelné, trapné. United jsou dva body od sestupu a čeká je Liverpool

„Naštěstí teď budeme mít čas si všechno vyhodnotit,“ citoval server BBC norského kouče Solskjaera, který vítá nadcházející pauzu klubového fotbalu. „Hráči jsou taky jen lidé, a když nevidí výsledky své tvrdé práce, tak je to pro ně těžké. Odjedou na reprezentační srazy, potkají se se spoluhráči a vrátí se odpočatí.“

Bývalému skvělému útočníkovi by se tuze hodilo, aby si jeho svěřenci mezi parťáky v národních týmech vyčistili hlavu. Vždyť United v osmi kolech získali pouhých devět bodů a na dvanáctém místě je jen dva dělí od sestupového pásma. Tristní.

Ale bylo už i hůř.

Ještě o bod méně měli v úvodu ročníku 1989/90, trenér Ferguson byl tehdy třetím rokem u týmu a byl velmi blízko odvolání. Fandové volali po jeho konci, totéž hlásaly stránky britských sportovních deníků. „Moje nejtěžší období v kariéře,“ líčil po letech skotský kouč.

Působení v United mu zachránila neočekávaná výhra na stadionu Nottinghamu Forest ve třetím kole FA Cupu. Manchester nakonec slavný pohár vyhrál, Ferguson jásal s první velkou trofejí, s týmem posléze získal třináct titulů a dvakrát vyhrál Ligu mistrů.

Úspěšná léta pod vedením legendárního trenéra jsou však pro manchesterský celek pouze zaprášenou vzpomínkou. United už osm kol venku nevyhráli a brankář David de Gea označil dosavadní výkony za nepřijatelné. „Máme nějaké zraněné, ale to nic neomlouvá. Musíme se zlepšit úplně ve všem,“ prohlásil.

Na hru Manchesteru se nedá dívat, tým nezvládá snadné zápasy. Od senzačního triumfu nad Chelsea (4:0) v úvodním kole sbírá podprůměrné výsledky. Domácí porážka s Crystal Palace, remíza v Southamptonu, prohra s West Hamem, bezgólová plichta v Alkmaaru v Evropské lize bez jediné (!) střely na bránu...

A naposledy neúspěch na hřišti Newcastlu – týmu, který do té doby v lize vyhrál jedinkrát, v předchozím utkání kousal debakl 0:5 a jeho trenér Steve Bruce předlouho vyhlížel své první vítězství nad Manchesterem United.

Dokázal to na dvaadvacátý pokus.

„Nevím, co se s námi děje. I na jeden gól se strašně nadřeme. Musíme bojovat, jsme přece Manchester United. Tohle je nejhorší období, co jsem v klubu zažil,“ přidal De Gea, který přišel do United před osmi lety a v roce 2013 s nimi oslavil poslední titul.

Španělský gólman od té doby v United zažil šest trenérů – po Fergusonovi ho vedl David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, José Mourinho a momentálně Solskjaer.

Usměvavý Nor měl být nejprve dočasným řešením, avšak skvělým startem do angažmá (čtrnácti výhrami v devatenácti zápasech) si vysloužil tříletou smlouvu. Od šéfů by měl obdržet dostatečný prostor k přestavbě.

„Naše investice přinesou výsledky, ale chce to čas. Je důležité, abychom byli trpěliví, protože Ole staví tým pro budoucnost,“ uvedl nedávno místopředseda klubu Ed Woodward.

Jak moc vedení svému kouči důvěřuje, ukáže možná už příští zápas: do Manchesteru přijede zatím bezchybný Liverpool. „To je pro nás ideální utkání,“ doufá Solskjaer v odraz k lepšímu.