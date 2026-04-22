Jednačtyřicetiletý Rosenior přišel do Chelsea začátkem ledna ze Štrasburku. Nahradil propuštěného Enza Marescu, který s Blues loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů.
Nakonec ale jednačtyřicetiletý anglický trenér nevydržel v klubu ani čtyři měsíce. Odvolán byl den po porážce 0:3 v Brightonu, jenž Chelsea vystřídal na šesté pozici v tabulce. Londýnský klub nyní ztrácí sedm bodů na pátý Liverpool, jenž drží poslední příčku pro postup do Ligy mistrů a ještě má utkání k dobru.
Roseniorovi svěřenci z posledních osmi soutěžních utkání prohráli sedmkrát, uspěli pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy. V neděli je čeká semifinále proti Leedsu.
Pro klub může Roseniorovo odvolání znamenat placení mnohamilionové kompenzace, trenér totiž skončil po pouhých 107 dnech z původě šest a půl roční smlouvy. Podle deníku The Sun se může odstupné vyšplhat až na 24 milionů liber.