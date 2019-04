ONLINE: Derby o Manchester napoví o titulu, hraje také Arsenal

O čtvrt hodiny dřív startuje duel jiného mužstva bojujícího o elitní čtyřku zaručující základní skupinu Ligy mistrů: Arsenal hraje ve Wolverhamptonu.

U derby mezi United a City není pochyb o tom, že hosté jsou na Old Trafford favoritem. V lize ovládli už deset zápasů v řadě, naopak United napříč všemi soutěžemi prohráli šest z posledních osmi duelů.

United nahánějí elitní čtyřku ze šesté příčky, na třetí Tottenham ztrácejí v jedné z nejhorších sezon v klubové historii šest bodů, na druhé City dokonce dvaadvacet.

Méně slavný celek z Manchesteru nicméně pro United není takovým rivalem jako Liverpool - do nástupu Sira Alexe Fergusona to byl nejúspěšnější klub Anglie, jenže na devatenáctý mistrovský titul čeká už devětadvacet let.

Středeční program 31. kola: 20:45 Wolves - Arsenal, 21:00 Manchester United - Manchester City.

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 35 27 7 1 79:20 88 2. Manchester City 34 28 2 4 87:22 86 3. Tottenham 35 23 1 11 65:35 70 4. Chelsea 35 20 7 8 59:38 67 5. Arsenal 34 20 6 8 68:43 66 6. Manchester United 34 19 7 8 63:48 64 7. Watford 35 14 8 13 50:50 50 8. Everton 35 14 7 14 50:44 49 9. Leicester 35 14 6 15 48:47 48 10. Wolverhampton 34 13 9 12 41:42 48 11. West Ham United 35 12 7 16 44:54 43 12. Crystal Palace 35 12 6 17 43:48 42 13. Newcastle 35 11 8 16 35:44 41 14. Bournemouth 35 12 5 18 49:62 41 15. Burnley 35 11 7 17 44:62 40 16. Southampton 35 9 10 16 41:58 37 17. Brighton 35 9 7 19 32:54 34 18. Cardiff 35 9 4 22 30:65 31 19. Fulham 35 6 5 24 33:76 23 20. Huddersfield 35 3 5 27 20:69 14

Wolverhampton Wanderers : Arsenal FC 3:0 (3:0) Góly:

28. Neves

37. Doherty

45+2. Diogo Jota Góly:

Sestavy:

Patrício – R. Bennett, Coady (C), Boly – Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, J. Castro – Jiménez, Diogo Jota. Sestavy:

Leno – Maitland-Niles, Papastathopoulos, Koscielny (C), Monreal – Torreira, Xhaka – Mchitarjan, Özil, Iwobi – A. Lacazette. Náhradníci:

Ruddy – Vinagre, Gibbs-White, Saïss, Cavaleiro, Costa, Traoré. Náhradníci:

Čech – Mustafi, Kolašinac, Alnaní, Guendouzi, Willock, Nketiah. Žluté karty:

17. Doherty Žluté karty:

27. Monreal, 45. Torreira Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Kirkup Přejít na on-line reportáž