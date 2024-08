Anglie ožívá. Arsenal najal kapsáře, vylepšený VAR, otazník Chelsea. A Češi?

Mohla by to být nejzajímavější sezona v Premier League za poslední roky. Celá Anglie je v očekávání. Nejbohatší fotbalová liga právě začíná. Jaká bude? A na co se těšit? Vybrali jsme deset otázek, na které je potřeba odpovědět.