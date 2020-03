Ole zase zdolal Pepa. Neskutečný den, smál se kouč. A vzhůru do čtyřky

„Mám z toho výsledku nesmírnou radost,“ pokračoval pro klubovou televizi MUTV. „Takový výkon jsem si představoval.“



Kdy jindy než proti Manchesteru City, týmu, který ovládl dva poslední ročníky anglické Premier League. A byť mu sezona nevychází dle představ, na impozantní Liverpool ztrácí z druhé příčky 25 bodů, byl jasným favoritem.

Jenže United zase ukázali, že podobné zápasy umějí.

Mají tým pro taková klání sestavený. Snaživý, naběhaný, takticky vyspělý pro pečlivou defenzivu, s nesmírně rychlými fotbalisty pro zničující protiútoky.

Nedělním vítězstvím stvrdili svůj vzmach, neprohráli už deset utkání v řadě s bilancí sedmi výher a tří remíz (skóre 24:2).

Z páté příčky najednou na čtvrtou Chelsea ztrácejí tři body, o dva víc na třetí Leicester. „Oba týmy jsou na můj vkus pořád poněkud daleko,“ pousmál se Solskjaer.

Jeho tým na předchozí – přinejmenším toporné – poměry funguje solidně, daří se mu podobně, jako když do něj Solskjaer předloni v prosinci přišel.

Tenkrát pod vedením někdejšího norského útočníka nenašel přemožitele v jedenácti duelech. Jenže přišel zvrat. Herní nejistota, tápání, trapné výkony.

Útlum trval vlastně donedávna: až bylo s podivem, že se Manchester drží na páté příčce.

Když v lednu prohrál dva zápasy za sebou (s Liverpoolem a Burnley), Solskjaer se ocitl pod obrovským tlakem. Před cestou na čtvrté kolo FA Cupu na hřiště třetiligového Tranmere Rovers – čili na utkání, v němž se očekává, že outsidera rozstřílíte, ale občas býváte proti nadšenému protivníkovi na horším terénu rádi za nejtěsnější vítězství – byla jeho pozice ve skutečném ohrožení.

Leč United soupeře deklasovali 6:0 a zahájili úctyhodnou sérii.

„Solskjaer si jistě zaslouží uznání za to, jak tu situaci zvrátil,“ podotkl v pořadu Match of the Day na BBC někdejší anglický reprezentant Alan Shearer. „Kritika, která se na něj valila, byla zasloužená. V posledních zápasech však pozoruji významné zlepšení.“



Manchester se vypořádal s absencí zraněného Marcuse Rashforda, daří se Anthony Martialovi, proti City byl mužem zápasu pravý bek Aaron Wan-Bissaka... Ale klíčovou postavou za herním i výsledkovým vzestupem je šikula Bruno Fernandes. Najednou se nemluví o neustále chybějícím Paulu Pogbovi.

„Hru zlepšil tak o deset procent, možná víc,“ řekl na adresu portugalského středopolaře Sherarer. „Když získáte někoho s takovým přístupem, takovou sebedůvěrou, že tým dokáže pozvednout, je to trefa. Fernandes dostává balon a všichni kolem něj jsou najednou v pohybu, to tu dřív nebylo,“ prohlásil.



Od lednového příchodu se Fernandes podílel na pěti ligových gólech, což se nikomu jinému nepodařilo. Proti City pomohl rozhodnout mazanou rozehrávkou volného přímého kopu.

Škoda pro United, že s jeho podepsáním „čekali“ až na konec zimního přestupního období...