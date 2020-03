Když dohrát sezonu, tak bez diváků. Fotbalisté v Anglii jsou s tím smíření

Fotbalové soutěže se v Anglii kvůli pandemii koronaviru zastavily před necelými dvěma týdny a jsou přerušeny do konce dubna. Představitelé Premier League i nižších lig počítají s tím, že sezonu v pozdějším termínu dohrají.



„V ideálním světě bychom hráli před plnými tribunami, ale myslím, že to není příliš pravděpodobné. Nežijeme v ideálním světě a hráči, s kterými jsem mluvil, akceptují, že to bude muset být takhle,“ řekl Barnes k dohrání sezony bez diváků serveru The Athletic.

„Fotbal je o fanoušcích. Ale realita pro drtivou většinu hráčů, zvlášť pro ty na nejvyšší úrovni, je taková, že jejich příjmy pocházejí z televizních práv. A jsou tu kontrakty, které se musejí dodržet. Proto pokud tohle (prázdné tribuny) by měla být jediná oběť pro dohrání sezony, nechť to tedy tak je,“ dodal představitel hráčské asociace.

Deník Sunday Telegraph uvedl, že představitelé Premier League začínají předběžně plánovat znovuzahájení sezony a její dohrání ve zrychleném rytmu. Podle informací listu počítá ideální scénář s tím, že by se přerušený ročník rozehrál k 1. červnu a zbývající zápasy se zvládly za šest týdnů.

Většině klubů v Premier League zbývá dohrát devět utkání, některým deset. V čele tabulky je s náskokem 25 bodů Liverpool.

Podle údajů z pondělí je v Británii 6 650 potvrzených případů nákazy koronavirem. Počet mrtvých stoupl na 335.