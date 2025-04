Liverpool má aktuálně 13bodový náskok a je pouze otázkou času, než získá titul. Pokud se tak nestane v neděli, bude mít šanci ho definitivně stvrdit příští týden doma proti Tottenhamu. Ve hře je také varianta, že Arsenal ve středu prohraje vložený zápas 34. kola s Crystal Palace a bude hotovo.

33. kolo Premier League ONLINE Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Arsenal se tak bude ve zbytku ročníku nejspíš soustředit na udržení druhého místa, a především své tažení Ligou mistrů.

To Chelsea se chce vrátit do nejlepší pětky, ze které po ztrátách v uplynulých týdnech vypadla a momentálně jí patří až sedmá příčka. Výrazně hůř je na tom čtrnáctý Manchester United, který ale jde do utkání s Wolverhamptonem posilněný výhrou v prodloužení nad Lyonem ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Pět zápasů se hrálo už v sobotu. West Ham překvapivě doma pouze remizoval s už jistě sestupujícím Southamptonem (1:1) a Aston Villa zase doma smázla rozjetý Newcastle vysoko 4:1.

Program 33. kola ukončí pondělní duel Nottinghamu Forrest s Tottenhamem.

Ipswich Town Ipswich Town : Arsenal Arsenal 0:2 (0:2) Góly:

14. Trossard

28. Martinelli Sestavy:

Raya – B. White, Saliba, Kiwior, Zinčenko – Ødegaard (C), Rice, Merino – Saka, Trossard, Martinelli. Náhradníci:

Walton – Woolfenden, Godfrey, J. Taylor, Luongo, Chaplin, Delap. Náhradníci:

N. Neto – Tierney, Timber, Partey, Henry-Francis, Lewis-Skelly, Nwaneri, Sterling, Butler-Oyedeji. Červené karty:

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, West Přejít na online reportáž

Fulham Fulham : Chelsea Chelsea 1:0 (1:0) Góly:

Sestavy:

Leno – Tete, Andersen, Bassey, A. Robinson – Berge, Lukić – Sessegnon, A. Pereira, Iwobi – Jiménez. Sestavy:

Sánchez – James, Chalobah, Colwill, Cucurella – Fernández, Caicedo – Madueke, C. Palmer, P. Neto – Jackson. Náhradníci:

Benda – Cuenca, Castagne, Reed, H. Wilson, Cairney, A. Traoré, Vinícius, Willian. Náhradníci:

F. Jørgensen – Adarabioyo, Badiashile, Gusto, Dewsbury-Hall, Sancho, Lavia, George. Žluté karty:

30. Colwill Rozhodčí: Taylor Přejít na online reportáž