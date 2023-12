V anglické lize bude pískat černoch i žena. Kvóty? Spíš ocenění, říká jejich šéf

Rebecca Welchová odřídí 23. prosince duel Fulhamu s Burnley, o tři dny později se v akci představí Sam Allison během střetnutí Sheffieldu s Lutonem.

„Potřebujeme větší diverzitu, protože kvalitní rozhodčí jsou bezesporu napříč různými menšinami. My jsme jim z nějakého důvodu zatím nebyli schopní dát příležitost, ale naštěstí se to teď konečně děje,“ citoval Webba britský The Guardian.

Nízké zastoupení černošských sudích je možná trochu překvapivé vzhledem k tomu, kolik hráčů tmavé pleti hraje v anglické lize. Nedávno vyvolala kontroverzi fotka ženského týmu Arsenalu, kde byly pouze bělošky. V případě mužů (a žen) s píšťalkou se však problematika neřeší tak často ani tak hlasitě.

„Je to velmi významný krok. Oba zápasy budou sloužit jako příklad pro všechny menšiny, které nemají dostatečné zastoupení,“ doplnil Webb.

Welchová si vyzkoušela pozici čtvrté sudí v listopadovém střetnutí Fulhamu s Manchesterem United. Ženy už v minulosti několik mužských zápasů v Evropě i na mezinárodní scéně řídily. Příkladem je třeba Stéphannie Frapartová, která se představila v Lize mistrů i na nedávném mistrovství světa v Kataru.

V Premier League ale dosud šanci nedostaly.

Posledním černošským arbitrem, který pískal v nejvyšší anglické lize, pak byl Uriah Rennie v roce 2008. Allison na svou příležitost v elitní soutěži čekal dlouho, aktivní je už dvanáct let. Mimochodem, od svého nástupu byl až do roku 2020 dokonce jediným rozhodčím tmavé pleti v celé Anglii.

Podobně nízké zastoupení mají také trenéři, k čemuž se na jaře vyjádřil Patrick Vieira, který tehdy koučoval Crystal Palace. Bývalý francouzský reprezentant si myslí, že by problematice mohly částečně pomoct i kvóty: „Určitě nejsou samospásné, ale třeba by v krátkodobém horizontu jejich zavedení prospělo. Trenéři z nejrůznějších menšin čelí všeobecné nedůvěře.“

Rebecca Welchová během zápasu ženského mistrovství Evropy v roce 2022.

V případě Welchové a Allisona nicméně, alespoň podle Webba, kvóty žádnou roli nehrály. Oběma pomohla především účast v programu na zlepšení kvality řízení zápasů napříč celou zemí. Ten má přispět k rychlejšímu postupu nadějných arbitrů do vyšších soutěží.

„Předváděli velmi dobré výkony v druhé anglické lize, zaslouží si to. Do budoucna se chceme zaměřit i mimo náš program, abychom dokázali oslovit co nejvíce sudích, kteří se zlepšují a mají talent,“ doplnil Webb.

Allison odpískal v probíhající sezoně jedenáct utkání v nižších soutěžích a k tomu tři v anglickém poháru. Welchová jich měla na starost sedm a do toho řídila i několik zápasů ženské ligy.

Premier League v aktuální sezoně řeší časté chyby arbitrů, takže snaha o zkvalitnění je jednoznačně na místě. V Anglii by tak mohli vyřešit dva problémy zároveň: kromě opakujících se kontroverzí kvůli nepřesným verdiktům také nedostatečnou diverzitu.

Velmi aktivní je v tomto směru uskupení BAMRef, jež podporuje všechny sudí, kteří jsou jiné než bílé barvy pleti.

„Je to výsledek naší dlouhodobé práce a další krok k tomu, aby stav sudích více reflektovat rozdělení naší společnosti. Doufáme, že budeme s Howardem Webbem nadále pracovat a podaří se nám vytipovat a vytáhnout další černošské sudí do první ligy,“ citoval je deník Daily Mirror.

Už za několik dní se ukáže, nakolik může být zvolená cesta správná.