ONLINE: City může snížit ztrátu, Wolves i s Krejčím v základu hrají v Nottinghamu

Wolverhampton je beznadějně poslední a takřka jistě ho lze považovat za sestupujícího. Sestupová příčka patří i West Hamu, který na Nottingham ztrácí dva body. Proto by se mu hodilo, kdyby Krejčího tým soupeře obral.
V dalším utkání může druhý Manchester City proti Fulhamu snížit šestibodové manko na Arsenal, který své utkání 26. kola na stadionu Brentfordu hraje ve čtvrtek.
Třetí Aston Villa vyhrála jediný z posledních pěti zápasů, čeká ji utkání proti Brightonu. Liverpool bude chtít víkendovou porážkou se City napravit v Sunderlandu, nováček je jediným týmem soutěže, který doma ještě neprohrál.
Ortega – Aina, Milenković, Morato, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Lucca.
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – R. Gomes, J. Gomes, A. Gomes, H. Bueno – Mané – Arokodare, A. Armstrong.
Gunn – Awoniyi, Ndoye, Domínguez, I. Jesus, Yates, J. Cunha, McAtee, Netz.
Johnstone – Doherty, Wolfe, Lima, Bellegarde, Tchatchoua, Sunderland, Rawlings, Edozie.
Rozhodčí: Robinson – Hussin, HatzidakisPřejít na online reportáž
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Guéhi, Ajt-Núrí – B. Silva (C), Rodri, O'Reilly – Foden, Haaland, Semenyo.
Leno – Tete, Andersen (C), Bassey, Sessegnon – Iwobi, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Chukwueze – R. Jiménez.
Trafford – Stones, Chusanov, Alleyne, Lewis, Reijnders, Cherki, N. González, Marmúš.
Lecomte – Cuenca, Robinson, Castagne, Reed, J. King, Bobb, Kevin, Muniz.
Rozhodčí: Tierney – Bennett, WestPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, PerryPřejít na online reportáž
E. Martínez – Bogarde, Konsa (C), Mings, Maatsen – Amadou Onana, Luiz – Sancho, Buendía, Rogers – Watkins.
Verbruggen – Veltman, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Hinshelwood, Baleba, Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Bizot, Wright – Abraham, Alysson, Bailey, Barkley, Digne, Lindelöf, Torres.
Steele – Boscagli, De Cuyper, Howell, Kostoulas, Milner, Minteh, O'Riley, Rutter.
Rozhodčí: Bankes – Smart, AntrobusPřejít na online reportáž
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Lerma – Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell – Guessand, I. Sarr – Strand Larsen.
Dúbravka – Laurent, Estève, Worrall – Walker (C), Ugochukwu, Medžbrí, Humphreys – Edwards, Anthony – Flemming.
Benítez – Clyne, Devenny, Hughes, Johnson, Rijád, Pino, Sosa, Uche.
Weiß – A. Barnes, Bruun Larsen, Ekdal, Florentino, Foster, Tchaouna, Pires, Ward-Prowse.
Rozhodčí: Hallam – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž