Stašková obhájila s Juventusem italský titul, přispěla sedmi góly

Juventus se Staškovou v základní sestavě si zajistil titul dvě kola před koncem v neděli díky vítězství 2:0 nad Neapolí. Na prvním místě má nedostižný jedenáctibodový náskok před AC Milán a ligu vyhrál i počtvrté po vstupu do soutěže v roce 2017.

„Pro klub to znamená hodně, je to čtvrté scudetto v řadě, co jsme vyhrály,“ řekla webu fotbal.cz útočnice Stašková, jež s Juventusem slavila už loni. „Tato sezona pro mě osobně byla velmi úspěšná, dostala jsem více šancí na hřišti, trenérka mi více věří a mám obrovskou radost, že jsem mohla přispět týmu k vítězství,“ dodala česká reprezentantka, která ve 20 ligových zápasech vstřelila sedm gólů.

Po triumfu se setkala i se slavným krajanem a legendou nejen Juventusu Nedvědem. „Přišel nám pogratulovat, měla jsem možnost i s ním mluvit, pogratuloval mi osobně a dodal i něco osobně, to si ovšem nechám pro sebe,“ řekla Stašková, která si nadělila ideální dárek ke středečním 21. narozeninám.