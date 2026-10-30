Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O tři góly blíž tisícovce. Ronaldo zapsal perfektní hattrick a pobavil oslavou

Autor:
  16:06
Portugalec Cristiano Ronaldo má radost z hattricku.

Portugalec Cristiano Ronaldo má radost z hattricku. | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo s trofejí pro nejlepšího hráče a s maskotem po zápase.
Fotbalista Cristiano Ronaldo oslavuje vítězství v zápase s Al Kholood.
Cristiano Ronaldo se svými spoluhráči oslavují vítězství v zápase s Al Kholood.
Cristiano Ronaldo oslavuje vítězství v zápase s Al Kholood.
10 fotografií
Síť rozvlnil ve čtvrtek večer hned pětkrát, dvakrát mu ale radost překazilo video. Hattrick z toho však byl tak jako tak a portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se zase přiblížil bájné tisícovce kariérních gólů. Už mu jich chybí jen patnáct.

V této sezoně zatím nastřílel osm branek, přičemž tři přidal právě ve čtvrtek při ligové výhře an-Nasru 5:3.

Ač se poprvé trefil až ve druhé půli za stavu 2:2, hattrick zkompletoval během patnácti minut a zápas definitivně zlomil. A hattrick to byl rovnou tzv. perfektní, tedy že skóroval silnější i slabší nohou a také hlavou.

Cristiano Ronaldo s trofejí pro nejlepšího hráče a s maskotem po zápase.

Fotbalista Cristiano Ronaldo oslavuje vítězství v zápase s Al Kholood.

Nejprve zblízka doklepl levačkou balon do sítě po Félixově přihrávce, pak ve výskoku prudce usměrnil centr téhož hráče a pak společně s Maném zakončili rychlý protiútok, při němž ve sprintu přeběhl půlku hřiště a zbývalo mu jen pravačkou zamířit do odkryté branky.

„Skvělá výhra, skvělý výkon. Rád jsem pomohl hattrickem,“ vyťukal následně jedenačtyřicetiletý Ronaldo na Instagramu.

Fanoušky navíc pobavil oslavou, během které na spoluhráče komicky ukazoval prsty, čehož se okamžitě chytli příznivci na sociálních sítích.

Ronaldo má tak i se čtvrtečním hattrickem od reprezentační přestávky bilanci pěti gólů v pěti utkáních.

Právě během uplynulého srazu s národním týmem na sebe v posledních týdnech upoutal největší pozornost.

Ronaldo jako nejlepší vítěz Zlatého míče

Kromě hattricku Ronaldovi udělala radost také anketa „Ballon d’Or of All Time“ neboli „Nejlepší Zlatý míč všech dob“.

V ní fanoušci pod záštitou magazínu France Football hlasovali o nejlepší vítězný rok v historii ankety – vůbec nejvíc hlasů získal Ronaldův triumf v roce 2008.

„Fotbal patří fanouškům. Díky vám všem, tohle ocenění je i vaše,“ reagoval Portugalec.

Reprezentaci totiž na konci září opustil poté, co se nepohodl s trenérem Jorgem Jesusem, pod jehož vedením mimochodem na jaře oslavil ligový titul v Arábii.

Ronalda rozčílilo, že ho Jesus nenasadil tak, jak mu slíbil, a že ho proti Norsku nechal rozcvičovat, aniž by ho pak poslal do hry.

„To bylo podruhé, co porušil slovo, které mi dal. Rozhodl jsem se opustit sraz a nečekat na další nesplněné sliby,“ vysvětloval.

„Pokud budu fyzicky fit, hrát za svůj klub a snad střílet góly, budu po vypršení případného trestu k dispozici, tak jako jsem dosud vždy byl, hrát a vítězit v dresu našeho národního týmu,“ upřesnil, že rozhodně reprezentační kariéru nekončí.

I samotný Jesus prohlásil, že ho rád znovu povolá. Je však otázkou, zda jeho nominaci Ronaldo přijme.

Do té doby ho každopádně čekají ještě dva zápasy za an-Nasr. A v nich se zase zkusí přiblížit tisícovce.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Vlašim vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Vlašim vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:00
  • 2.32
  • 3.57
  • 2.68
Karviná vs. Slavia BFotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Karviná vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
30. 10. 18:00
  • 1.44
  • 4.59
  • 5.83
Písek vs. Aritma PrahaFotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Písek vs. Aritma Praha //www.idnes.cz/sport
30. 10. 19:00
  • 1.46
  • 4.04
  • 4.32
Le Havre vs. PSGFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2026:Le Havre vs. PSG //www.idnes.cz/sport
30. 10. 19:00
  • 8.97
  • 5.99
  • 1.32
Nice vs. RennesFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2026:Nice vs. Rennes //www.idnes.cz/sport
30. 10. 19:00
  • 2.75
  • 3.86
  • 2.37
Elversberg vs. MohučFotbal - 8. kolo - 30. 10. 2026:Elversberg vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
30. 10. 20:30
  • 3.43
  • 3.87
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii

Sestřih zápasu
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).

Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...

Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.

Slávističtí fotbalisté podruhé za sebou v Chance Lize jen remizovali. Ve 12. kole vydolovali bod z utkání s Mladou Boleslaví, která v Edenu dlouho vedla 1:0 po gólu Šuberta. Domácí měli ve druhé půli...

Hradec mění sportovního ředitele, Pojezného ani ne po roce střídá Balda

David Balda, nový sportovní ředitel Hradce Králové.

Sice to zpočátku vypadalo nadějně, ale po čtvrtku je jisté, že Petr Pojezný v pozici sportovního manažera hradeckého klubu na svého předchůdce nenaváže. Zatímco Jiří Sabou měl sportovní stránku na...

30. října 2026  11:32

Míchal léky s alkoholem. Vrávorající sudí vyfasoval pokutu a zákaz na 10 měsíců

ilustrační snímek

Video, kterak se v utkání sedmé ligy na Pardubicku potácí u postranní čáry, v Česku dost rezonovalo. Teď fotbalový rozhodčí Jan Saňák zná svůj trest. Disciplinární komise mu uložila zákaz činnosti na...

30. října 2026  11:05

Zázračné dítě? Nebyl jsem připravený. Čičovský teď září v Karviné: Zaslouží si ligu

Ústecký Pavel Moulis v souboji s Adamem Čičovským z Karviné.

V sedmnácti debut ve druhé lize, v devatenácti v první. A pak zpátečka, rozpaky, hledání. Talentovaný záložník Adam Čičovský slýchal superlativy o zázračném dítěti ústeckého fotbalu, ale až teď, ve...

30. října 2026  10:10

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

30. října 2026

Zastavil i téměř nemožné. Co na Budinského výjimečný večer říkají data?

Gólman Baníku Budinský v permanenci během utkání se Spartou.

Stal se jedním z hrdinů pohárového osmifinále na Letné. Ostravský fotbalový gólman Viktor Budinský proti Spartě neinkasoval, přestože na jeho bránu letělo až jedenáct střel. Jak vzácný byl jeho...

30. října 2026  8:30

Vyloučení zázračného hocha budí otázky: Nechrání fotbal řezníky víc než oběti?

Max Dowman (vlevo) z Arsenalu se v pohárovém zápase přes s hráči Fleetwood...

Loni v listopadu vyběhl na plac proti Slavii a v 15 letech a 308 dnech se stal nejmladším fotbalistou v dějinách Ligy mistrů. Příští týden by Max Dowman mohl znovu přicestovat s Arsenalem do...

30. října 2026  7:30

Do odvety s nadějí. Sparťanky v osmifinále Evropského poháru remizovaly s Torreense

Sparťanky slaví gól v Evropském poháru proti Torreense.

Fotbalistky Sparty v úvodním osmifinále Evropského poháru remizovaly s Torreense 2:2. Skóre otevřela Hallie Bergfordová, ale ve druhém poločase vedoucí tým portugalské ligy žen zápas dvěma góly...

29. října 2026  21:10

Teplice ukázaly čerta. Má fantastickou řeč těla, chválí kouč posilu ze Sparty

Lukáš Mašek z Liberce a Sebastian Pech z Teplic v souboji během utkání MOL Cupu.

Pohárové ztráty a nálezy fotbalových Teplic. V Liberci neunikly osmifinálovému vyřazení, ale rozsvítily vycházející hvězdu. Jindy střídmý trenér Zdenko Frťala chrlil superlativy na obránce Sebastiana...

29. října 2026  10:32,  aktualizováno  15:58

Zrušte mu smlouvu! Fofana hloupě zavinil penaltu, v rozstřelu se smál, ale pak selhal

Wesley Fofana, francouzský stoper Chelsea, poté, co v osmifinále Ligového...

Sundal si dres, jako by sám uznal, že ho v tu chvíli není hoden. Z levé ruky si odmotával bílou tejpovací pásku a když šel kolem tribuny, na níž byli fanoušci Chelsea, pravou rukou jim pokynul....

29. října 2026  14:40

Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

Plzeňští fotbalisté slaví gól v zápase MOL Cupu proti Jihlavě.

Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...

29. října 2026  12:43

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

28. října 2026  20:29,  aktualizováno  29. 10. 20:29

Souček o repre: Konec jsem měl v hlavě. Když zavolal Denia, chtěl jsem hned jít hrát

Premium
Tomáš Souček slaví branku West Hamu ve druhé lize.

Kvůli týmovému focení si výjimečně zatrénoval na Olympijském stadionu, kam jinak jeho West Ham jezdí jen na zápasy. Po rychlé sprše zkontroloval uzdravený kotník, zalezl do místnosti pro doktory a na...

29. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.