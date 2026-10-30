O tři góly blíž tisícovce. Ronaldo zapsal perfektní hattrick a pobavil oslavou

V této sezoně zatím nastřílel osm branek, přičemž tři přidal právě ve čtvrtek při ligové výhře an-Nasru 5:3.
Ač se poprvé trefil až ve druhé půli za stavu 2:2, hattrick zkompletoval během patnácti minut a zápas definitivně zlomil. A hattrick to byl rovnou tzv. perfektní, tedy že skóroval silnější i slabší nohou a také hlavou.
Nejprve zblízka doklepl levačkou balon do sítě po Félixově přihrávce, pak ve výskoku prudce usměrnil centr téhož hráče a pak společně s Maném zakončili rychlý protiútok, při němž ve sprintu přeběhl půlku hřiště a zbývalo mu jen pravačkou zamířit do odkryté branky.
„Skvělá výhra, skvělý výkon. Rád jsem pomohl hattrickem,“ vyťukal následně jedenačtyřicetiletý Ronaldo na Instagramu.
Fanoušky navíc pobavil oslavou, během které na spoluhráče komicky ukazoval prsty, čehož se okamžitě chytli příznivci na sociálních sítích.
Ronaldo má tak i se čtvrtečním hattrickem od reprezentační přestávky bilanci pěti gólů v pěti utkáních.
Právě během uplynulého srazu s národním týmem na sebe v posledních týdnech upoutal největší pozornost.
Ronaldo jako nejlepší vítěz Zlatého míče
Kromě hattricku Ronaldovi udělala radost také anketa „Ballon d’Or of All Time“ neboli „Nejlepší Zlatý míč všech dob“.
V ní fanoušci pod záštitou magazínu France Football hlasovali o nejlepší vítězný rok v historii ankety – vůbec nejvíc hlasů získal Ronaldův triumf v roce 2008.
„Fotbal patří fanouškům. Díky vám všem, tohle ocenění je i vaše,“ reagoval Portugalec.
Reprezentaci totiž na konci září opustil poté, co se nepohodl s trenérem Jorgem Jesusem, pod jehož vedením mimochodem na jaře oslavil ligový titul v Arábii.
Ronalda rozčílilo, že ho Jesus nenasadil tak, jak mu slíbil, a že ho proti Norsku nechal rozcvičovat, aniž by ho pak poslal do hry.
„To bylo podruhé, co porušil slovo, které mi dal. Rozhodl jsem se opustit sraz a nečekat na další nesplněné sliby,“ vysvětloval.
„Pokud budu fyzicky fit, hrát za svůj klub a snad střílet góly, budu po vypršení případného trestu k dispozici, tak jako jsem dosud vždy byl, hrát a vítězit v dresu našeho národního týmu,“ upřesnil, že rozhodně reprezentační kariéru nekončí.
I samotný Jesus prohlásil, že ho rád znovu povolá. Je však otázkou, zda jeho nominaci Ronaldo přijme.
Do té doby ho každopádně čekají ještě dva zápasy za an-Nasr. A v nich se zase zkusí přiblížit tisícovce.