Alkmaar chce do Ligy mistrů místo Ajaxu, argumentuje vzájemnými zápasy

Fotbal

Zvětšit fotografii Guilherme Siqueira (vlevo) z Benfiky Lisabon se snaží uniknout Stevenu Berghuisovi z Alkmaaru. | foto: AP

dnes 11:47

Fotbalový klub AZ Alkmaar se obrátil na UEFA s žádostí, aby zvrátil rozhodnutí nizozemského svazu a přisoudil mu účast v hlavní fázi Ligy mistrů místo Ajaxu. Rival z Amsterodamu byl v době dubnového ukončení soutěže kvůli koronaviru na prvním místě, Alkmaar byl druhý se stejným bodovým ziskem, ale horším skóre. Jenže To podle Alkmaaru by to nemělo být v předčasně ukončené sezoně rozhodující, protože na hřišti oba vzájemné zápasy Ajax prohrál.

Nizozemský svaz oficiálně ligu ukončil 24. dubna jako první z evropských soutěží. Mistr vyhlášen nebyl, ale Ajaxu coby lídrovi tabulky připadla účast ve skupině Ligy mistrů, zatímco Alkmaaru v předkole. A s tím se vedení AZ nechce smířit. „Rozdíl ve skóre není objektivní (kritérium),“ napsal klub UEFA. Oba celky nasbíraly 56 bodů, Ajax měl ale rozdíl ve skóre 45 gólů, Alkmaar 37. „Jsme přesvědčeni o tom, že vzájemný výsledek je vhodnějším obrazem rozložení sil,“ argumentoval klub, který v uplynulé sezoně porazil Ajax doma i venku (1:0 a 2:0). Evropská fotbalová unie už dříve kritizovala svazy za to, že se rozhodly sezonu předčasně ukončit a neměly snahu ji po rozvolnění opatření kvůli pandemii dohrát. Jenže fotbaloví funkcionáři v Nizozemsku neměli jinou možnost, protože tamní vláda kvůli nákaze zakázala v zemi pořádat hromadné akce až do začátku září. V tomto sporu nicméně UEFA dala svazu za pravdu. „Informovala nás a případ nám předala. Nic se nezměnilo. Ctíme žebříček a v něm byl Ajax první,“ uvedlo svazové vedení.