Vytrucoval si přestup a bude nejdražším hráčem ligy. Isak brzy dorazí do Liverpoolu

Autor:
Aktualizujeme   11:21
Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle podle anglických médií v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka Alexandera Isaka do Liverpoolu, což bude největší obchod anglické Premier League. Vytáhlý střelec vyjde tamního mistra na 125 milionů liber, tedy 3,5 miliardy korun.
Alexander Isak oslavuje branku.

Alexander Isak oslavuje branku. | foto: AP

Alexander Isak (druhý zleva) slaví s kolegy z Newcastelu první gól proti...
Alexander Isak se raduje z gólu ve finále Ligového poháru proti Liverpoolu.
Fotbalisté Newcastlu se radují z gólu, který ve finále Carabao Cupu vstřelil...
Útočník Alexander Isak z Newcastlu se raduje ze svého gólu ve finále Carabao...
5 fotografií

Dlouho na svůj vysněný přestup čekal.

Tak usilovně si chtěl konečně odškrtnout kapitolu na severu země, že v klubu odmítl jakkoli pokračovat. Vy jste mi slíbili přestup, tak proč mě tady pořád držíte?

Složitá zápletka končí nakonec poměrně jednoduchým rozuzlením, které bylo na stole od začátku. Chyběl tam však dostatek peněz.

Původní nabídka ze začátku srpna činila o 15 milionů liber méně, což bylo pro Newcastle prostě málo. Hráč začal okamžitě trucovat a do úvodního ligového kola před dvěma týdny už nenastoupil s tím, že se připravuje individuálně v Realu Sociedad, svém bývalém klubu.

Přitom měl stále platný kontrakt. A neodpustil si ani nepříjemnou poznámku.

Isak dál bojuje s Newcastlem. Porušili jste slib, stěžuje si hráč. Klub ho prodat odmítá

„Realita je taková, že Newcastle znal můj postoj s dostatečným předstihem. Dostal jsem slib. A ve chvíli, kdy jsou sliby porušeny, se vytrácí vzájemná důvěra a vztah už nemůže dál pokračovat,“ napsal Isak na svých sociálních sítích.

Jenže klub namítl, že taková slova nezazněla: „Nikdo z klubu mu odchod nepřislíbil.“

„Změna je v zájmu všech, nejenom v tom mém,“ přesvědčoval Isak.

Nakonec vděčí Liverpoolu, že přestupový rekord zlomil. Letos už podruhé.

Nejdřív si z Leverkusenu pořídil německého reprezentanta Floriana Wirtze za přibližně 116 milionů liber. Koupil i francouzského útočníka Huga Ekitikého, který na Anfield Road zamířil z Frankfurtu za skoro 80 milionů liber. Po úvodním kole s bilancí 1+1 pak skóroval i v Newcastlu a naznačil, že by Liverpool snad Isaka ani nepotřeboval.

Hugo Ekitiké zvyšuje náskok Liverpoolu v duelu s Newcastlem.

Obránce domácích Kieran Trippier a liverpoolský záložník Florian Wirtz v hlavičkovém souboji

Přesto mistr dál posiluje, dosud utratil nejvíc peněz ze všech týmů. V létě podle BBC by už utratil za posily kolem 416 milionů liber (11,74 miliardy korun). Dalšími novými tvářemi v týmu se stali Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardašvili, Ármin Pécsi a Giovanni Leoni.

A nejnověji také švédský reprezentant.

Newcastle se na jeho odchod připravil na konci minulého týdne, kdy získal německého útočníka Nicka Woltemadeho ze Stuttgartu. I s bonusy za něj může dát přes dvě miliardy.

Isak byl v Newcastlu od roku 2022, kdy přišel z Realu Sociedad San Sebastian. V minulé sezoně Premier League dal 23 gólů a skončil druhý mezi střelci za Muhammadem Salahem z Liverpoolu.

Teď z nich budou spoluhráči a rázem se stanou jednou z nejnebezpečnějších dvojic v lize.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 2. kolo - 3. 9. 2025:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.40
  • 4.68
  • 6.20
Admira Praha vs. Příbram BFotbal - 3. kolo - 3. 9. 2025:Admira Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 5.91
  • 3.82
  • 1.57
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.07
  • 2.89
  • 4.23
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.90
  • 3.51
  • 2.29
Nizozemsko vs. PolskoFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Nizozemsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:45
  • 1.25
  • 5.70
  • 11.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Donnarumma posílí City, Isak na cestě do Liverpoolu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Vytrucoval si přestup a bude nejdražším hráčem ligy. Isak brzy dorazí do Liverpoolu

Aktualizujeme

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle podle anglických médií v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka...

1. září 2025  11:21

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...

1. září 2025  11:11

Fotbalové přestupy ONLINE: Donnarumma posílí City, Isak na cestě do Liverpoolu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  11:04

Ze Sparty do Liberce. Třeba to ještě není definitivní sbohem, říká Dědinová

Už navždy bude moct vyprávět o tom, jak dala gól AS Řím. Italskému velkoklubu, v jehož brance stála její kamarádka z reprezentace Olivie Lukášová. Co na tom, že šlo jen o čestný gól na 1:5. A možná...

1. září 2025  10:32

Když Plzeň vedla, válelo se. My nemáme rabiáty typu Červa, říká Kováč

Domácí hráči po závěrečném hvizdu popadali na trávník. Převládalo v nich zklamání, silnou Plzeň celý druhý poločas tlačili, k výhře to však nedotáhli. „Bod s Plzní se počítá, ale měli jsme na tři. Je...

1. září 2025  10:30

NEJ Z LIGY: Veselého varování i Gning proti svým. A všechno nejlepší, Růženko!

I po sedmi kolech fotbalové ligy je na čele tabulky Sparta, o dva body za ní pak následuje Slavia. Ta zvítězila 3:1 v Mladé Boleslavi, kde se musela oklepat ze soupeřovy opakované penalty. Na první...

1. září 2025  9:26

Domácí prokletí Olomouce pominulo. A Evropa? Hapalovi asi brnknu, říká Janotka

Div před střídačkou nevyskákal důlek a nevytrhal si vlasy. Po stříleném míči Antonína Růska scházely křídelníkovi fotbalové Sigmy Jáchymu Šípovi centimetry, aby rozhodl nedělní zápas Olomouce s...

1. září 2025  8:24

První část sezony? Velká spokojenost, zářil Priske. Vyzdvihl hráče, fanoušky i Krejčího

Inkasovaný gól, který přišel v úplném závěru sedmého ligového kola se Zlínem (3:1), kouč sparťanských fotbalistů zatím řešit nebude. „Teď ne, protože mnohem důležitější je radost a spokojenost s tím,...

1. září 2025  7:36

Hapal o odvolání nepřemýšlí: To myslíte vážně? Riga a Šína půjde těžko nahradit

Vypadnutí z evropských pohárů, v lize po pěti zápasech čtyři body a čtyři vstřelené góly. Po minulé, tuze zdařilé sezoně zažívá ostravský Baník útlum, což ukázal i v neděli na Andrově stadionu....

1. září 2025  6:07

Bravo, ale... O paradoxu stovkaře Schicka. Co na kanonýra prozradil trenér Pivarník?

Premium

Lehounce pohladil míč levým nártem a hned věděl, že vymyslel to nejlepší penaltové řešení. Zatímco brankář Werderu Brémy plachtil po své pravé ruce, střelecká finta Patrika Schicka mířila celkem...

1. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Yamalova penalta stačila jen na remízu, Barcelonu proti Vallecanu podržel gólman

Fotbalisté Barcelony ve 3. kole španělské ligy remizovali s Vallecanem 1:1 a utrpěli první ztrátu v sezoně. Obhájce titulu od porážky zachránil řadou povedených a důležitých zákroků ve druhém...

31. srpna 2025  23:58

Šulc hrdinou derby. Výrazně přispěl k jediné trefě, Lyon v závěru utavil Marseille

Fotbalisté Lyonu i díky důrazu Pavla Šulce zvítězili ve 3. kole francouzské ligy 1:0 nad Marseille. Pod tlakem nedávné posily z Plzně si obránce hostů Leonardo Balerdi dal těsně před vypršením...

31. srpna 2025  23:31

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.