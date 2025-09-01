Vytrucoval si přestup a bude nejdražším hráčem ligy. Isak brzy dorazí do Liverpoolu

Dlouho na svůj vysněný přestup čekal.
Tak usilovně si chtěl konečně odškrtnout kapitolu na severu země, že v klubu odmítl jakkoli pokračovat. Vy jste mi slíbili přestup, tak proč mě tady pořád držíte?
Složitá zápletka končí nakonec poměrně jednoduchým rozuzlením, které bylo na stole od začátku. Chyběl tam však dostatek peněz.
Původní nabídka ze začátku srpna činila o 15 milionů liber méně, což bylo pro Newcastle prostě málo. Hráč začal okamžitě trucovat a do úvodního ligového kola před dvěma týdny už nenastoupil s tím, že se připravuje individuálně v Realu Sociedad, svém bývalém klubu.
Přitom měl stále platný kontrakt. A neodpustil si ani nepříjemnou poznámku.
„Realita je taková, že Newcastle znal můj postoj s dostatečným předstihem. Dostal jsem slib. A ve chvíli, kdy jsou sliby porušeny, se vytrácí vzájemná důvěra a vztah už nemůže dál pokračovat,“ napsal Isak na svých sociálních sítích.
Jenže klub namítl, že taková slova nezazněla: „Nikdo z klubu mu odchod nepřislíbil.“
„Změna je v zájmu všech, nejenom v tom mém,“ přesvědčoval Isak.
Nakonec vděčí Liverpoolu, že přestupový rekord zlomil. Letos už podruhé.
Nejdřív si z Leverkusenu pořídil německého reprezentanta Floriana Wirtze za přibližně 116 milionů liber. Koupil i francouzského útočníka Huga Ekitikého, který na Anfield Road zamířil z Frankfurtu za skoro 80 milionů liber. Po úvodním kole s bilancí 1+1 pak skóroval i v Newcastlu a naznačil, že by Liverpool snad Isaka ani nepotřeboval.
Přesto mistr dál posiluje, dosud utratil nejvíc peněz ze všech týmů. V létě podle BBC by už utratil za posily kolem 416 milionů liber (11,74 miliardy korun). Dalšími novými tvářemi v týmu se stali Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardašvili, Ármin Pécsi a Giovanni Leoni.
A nejnověji také švédský reprezentant.
Newcastle se na jeho odchod připravil na konci minulého týdne, kdy získal německého útočníka Nicka Woltemadeho ze Stuttgartu. I s bonusy za něj může dát přes dvě miliardy.
Isak byl v Newcastlu od roku 2022, kdy přišel z Realu Sociedad San Sebastian. V minulé sezoně Premier League dal 23 gólů a skončil druhý mezi střelci za Muhammadem Salahem z Liverpoolu.
Teď z nich budou spoluhráči a rázem se stanou jednou z nejnebezpečnějších dvojic v lize.