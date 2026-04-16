Zemřel Alex Manninger, někdejší brankář Arsenalu. Do jeho auta narazil vlak

  16:32aktualizováno  16:41
Ve věku 48 let zemřel bývalý rakouský fotbalista Alex Manninger. Někdejší brankář nepřežil nehodu nedaleko rodného Salcburku, kde do jeho auta na přejezdu narazil vlak. V rámci své kariéry chytal za Arsenal nebo Juventus, kde se potkal třeba s Pavlem Nedvědem či Zdeňkem Grygerou.
Brankář Alex Manninger v dresu Arsenalu. | foto: Action Images

Incident se podle dostupných informací stal krátce před čtvrteční půl devátou ranní na přejezdu v Nussdorfu am Haunsberg. Záchranáři Manningera, který byl ve voze sám, z trosek vyprostili, ale resuscitovat se ho už nepodařilo.

Řidič vlaku i pasažéři vyvázli bez vážnějších zranění. Další podrobnosti nehody zatím nejsou známé.

„Alexander byl skvělým ambasadorem rakouského fotbalu na hřišti i mimo něj. Jeho úspěchy si zaslouží největší respekt a nikdy nebudou zapomenuty,“ řekl šéf rakouské fotbalové asociace Peter Schottel.

Brankář Alex Manninger na tréninku rakouské reprezentace.

Za národní tým Manninger odchytal v letech 1999 až 2009 33 zápasů a zúčastnil se i domácího Eura v roce 2008.

Klubovou kariéru odstartoval v rakouském Salcburku, kde narazil třeba na Patrika Ježka. Mezi lety 1997 až 2002 pak odchytal 64 zápasů za Arsenal, s nímž oslavil ligový titul a triumf v FA Cupu.

„Všichni jsme zdrceni zprávou o tragické smrti našeho bývalého brankáře Alexe Manningera,“ napsal Arsenal na sociální sítě.

Zahrál si i ve Španělsku, Německu a celkem vystřídal 14 klubů, mezi nimiž byl také zmíněný Juventusu, kde taktéž oslavil ligový titul. Kariéru zakončil v květnu 2017 jako hráč Liverpoolu, kde podepsal krátkodobou smlouvu, ale neodchytal jediný zápas.

„Dnes je velmi smutný den. Odešel nejen skvělý sportovec, ale i muž s vzácnými hodnotami: pokorou, oddaností a mimořádnou profesionalitou,“ přidal celek z Turína.

