Dražší než dvojník David Luiz. Rusko mi pomůže dostat se výš, věří Král

„Věděl jsem asi dva týdny, že se jedná,“ přiznal Král, „ale nečekal jsem, že za mě Spartak Moskva bude ochoten zaplatit takhle vysokou částku.“

Za 12 milionů eur, v přepočtu asi 310 milionů korun, udělal nejúspěšnější ruský klub samostatné historie z Krále druhého nejdražšího fotbalistu, který kdy odešel z české ligy. Hned po Tomáši Rosickém.

A ještě jedna zajímavost: Rusové za dvacetiletého záložníka zaplatili dokonce o čtyři miliony eur víc, než Arsenal poslal za Králova kudrnatého dvojníka Davida Luize do Chelsea. Kdo by to čekal?

„Není moc klubů, které dají takové peníze za mladého kluka. Jsem strašně rád, že mi Spartak věří,“ pokračoval Král.

Ale stejně překvapilo, že jste Ligu mistrů ve Slavii vyměnil zrovna za Rusko.

Nebylo to jednoduché, váhal jsem, protože je to obrovská změna v životě i v kariéře. Je strašně důležité každý krok pečlivě zvážit, rozmyslet si ho. A já věřím, že ruská liga je správná volba. Jen podle koeficientu je šestá nejlepší v Evropě, budu hrát těžší zápasy, což je pro mě velký posun.

Král a ruština Na videu, na kterém ho Spartak Moskva představoval fanouškům, Král v ruštině prohlásil: „Vsjo budět Kučerjavo.“ Tedy: „Všechno je kudrnaté.“ „Bylo to docela vtipné, pobavili mě,“ vyprávěl Král. Rusky zatím neumí, i když pár slovíček pochytil díky svému hudebnímu vkusu – poslouchá ruský rap. „Takže mám k jazyku sympatie,“ usměje se.

Vidíte, a Tomáš Souček, další žhavé zboží ze Slavie, přestup na východ odmítá.

Tomášovi fantasticky vyšla předchozí sezona, na defenzivního záložníka nastřílel spoustu branek a také ve Slavii obdržel skvělou nabídku. Možná i proto to vidí jinak. Obecně ale platí, že z Česka se v poslední době do nejlepších týmů top pěti evropských soutěží neodchází.

Z Ruska tam budete mít blíž?

Také Patrik Schick, Mára Suchý nebo Petr Čech museli před přestupem do top klubu udělat mezikrok. A pro mě tohle splňuje Spartak, tým, který je o level výš a může mi pomoct se dostat dál.

Blízcí vám přestup nerozmlouvali?

Naopak: všichni v mém okolí říkali, že je to správná volba. I první reakce kluků v kabině byla jednoznačná: nad čím přemejšlíš?!

Vážně?

Lidé obecně v Česku ruskou ligu příliš nesledují. I historicky je tady nálada, že všechno, co je ruské, je automaticky hned špatné. Ale Rusko se za poslední roky ohromně posunulo, přístup vedení, podmínky, které tam hráči mají, jsou na vysoké úrovni. Jdu do velkoklubu

Navíc do Moskvy, hlavního města, což mohlo při vašem rozhodování rovněž sehrát důležitou roli. Nebo ne?

Jednak, že se jedná o Moskvu, ale především, že jde o Spartak Moskva. Velký klub, který má obrovské jméno v Evropě.

Ale vypadl z kvalifikace o Evropskou ligu. Čeká vás sezona bez pohárů, to vám nevadí?

Myslím si, že by pro mě ze začátku mohla být výhoda, že se budu soustředit pouze na jedno utkání v týdnu. Navíc věřím, že se Spartakem vyhrajeme titul a příští rok už o poháry nepřijdeme.

Také pro Marka Suchého, vašeho reprezentačního spoluhráče, byl Spartak Moskva první zahraničním angažmá, probírali jste to?

Byli jsme v kontaktu. A nejen s ním. Bavil jsem se i s Lubošem Kaloudou, který byl v CSKA, a vím, že v Rusku se řada věcí posunula. Po mistrovství světa má Spartak krásný nový stadion, parádní zázemí. Celkově klub přehodnotil politiku, snaží se stavět hodně na mladých hráčích, což kvituju. Trenér dokonce chtěl, abych nastoupil hned v neděli proti Zenitu.

Duel proti úřadujícímu šampionovi by byl pořádně ostrý start.

Formálně to ale nebylo možné, ještě jsem nebyl zaregistrovaný na ruském svazu. A ani by nebylo dobré, abych šel do takového zápasu bez jediného tréninku s týmem.

Alespoň víte, že je o vás zájem.

To je příjemné. Vím, že šanci dostanu, že mi vedení i trenér hodně věří a teď bude jen na mně, jak se předvedu. Zájem Spartaku byl velký, i pan Tvrdík mi řekl, že nabídku navýšil snad čtyřikrát během tří dnů.

Co vám ještě řekl?

Že Slavia peníze nepotřebuje. Ale vzhledem k tomu, za jakých podmínek mě před osmi měsíci přivedl z Teplic, mu rozum říká, aby mě prodal, a srdce zase, abych zůstal.

Nakonec rozhodnutí nechal čistě na vás.

Nebylo jednoduché v této chvíli Slavii opustit, ale jsem rád za to, jak to dopadlo.