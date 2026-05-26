Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Autor:
  11:18
Ve čtvrtfinále vyřadilo řecký AEK, čímž pojistilo českému fotbalu desáté místo v žebříčku koeficientů. Tím ale možná spojení španělského Raya Vallecana, finalisty Konferenční ligy, s Českem nekončí. Údajně má totiž zájem o záložníka Alexe Krále.
Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid. | foto: AP

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) se snaží zastavit křídelníka Realu Madrid...
Záložník Alex Král na tiskové konferenci české reprezentace.
Alex Král (vlevo) s Janem Bořilem na tiskové konferenci české reprezentace.
Záložník Alex Král na tréninku národního týmu.
28 fotografií

Osmadvacetiletý Král aktuálně působí v německém Unionu Berlín, ale po sezoně mu končí smlouva a bude volným hráčem.

Právě toho chce Rayo využít.

„Alex Král má nabídku smlouvy na tři sezony. V Německu mu kontrakt vyprší a rád by se vrátil do Španělska,“ píše novinář Arturo Díaz.

Na Pyrenejském poloostrově Král působil v předminulé sezoně, kdy právě z Unionu hostoval v Espaňolu.

„Jsem nadšený, život ve Španělsku je něco jiného, něž co jsem doteď znal. Hezké počasí, dobré jídlo a lidi jsou milí,“ pochvaloval si během reprezentačního srazu na podzim 2024. „Vyhovuje mi, že týmu dokážu přinést intenzitu, která mu chybí, hlavně co se týče náběhů. Přece jenom španělský fotbal je hodně o přihrávkách, ale v dnešní době je důležité najít nějaký mix běhání a fotbalu.“

Podle Díaze by Krále chtělo hned několik španělských klubů, ale Rayo prý o vlasatého záložníka stojí aktuálně nejvíc.

Ve Španělsku mi to sedí, těší Krále. Euro mě mrzelo, ale jsem pozitivní

Do zahraničí se prodal před sedmi lety povedenými výkony ve Slavii. Pak kopal za Spartak Moskva, West Ham, Schalke, Union Berlín, kde se mu dařilo nejvíc a zahrál si tam i Ligu mistrů, a také zmíněný Espaňol.

Teď si může do životopisu přidat další klub.

Finále Konferenční ligy ONLINE

Crystal Palace – Rayo Vallecano

Výkop: středa 27. května od 21 hodin v Lipsku

Rozhodčí: Mariani, Bindoni, Tegoni (všichni Itálie)

Pro Krále by případně mohla být lákavá vidina evropských pohárů, které si Rayo může podruhé v řadě zajistit. K tomu ale musí ve středu v Lipsku porazit ve finále Konferenční ligy Crystal Palace.

„Doufáme, že všichni dorazí na středeční party, kterou je pro nás finále,“ burcoval fanoušky záložník Sergio Camello.

„Na začátku spoustu lidí tipovalo Crystal Palace na favority soutěže. Ale už jsme si vyzkoušeli, že ve fotbale nerozhodují analýzy, ale výkon na hřišti,“ přidal kouč Iňigo Pérez.

Rayo je senzací letošního ročníku.

Muž, který českému fotbalu pojistil Ligu mistrů. Snad tenhle sen neskončí, zářil Isi

Poháry hraje teprve podruhé v historii. Poprvé to navíc byla jen krátká epizoda v Poháru UEFA na přelomu tisíciletí. A pokud nebudeme počítat titul ze druhé ligy, ve středu zabojuje o svou první velkou trofej.

Crystal Palace, ač papírový favorit, je v Evropě dokonce úplně poprvé. „Když koukáte na film nebo čtete knížku, vždycky doufáte ve šťastný konec. Byla by to dokonalá tečka,“ usmál se kouč Oliver Glasner.

Vítěz postoupí přímo do základní fáze Evropské ligy v příštím ročníku.

Uspěje Rayo? A bude za něj v příští sezoně hrát Král?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 38 31 1 6 95:36 94
2. Real MadridReal Madrid 38 27 5 6 77:35 86
3. VillarrealVillarreal 38 22 6 10 72:46 72
4. Atlético MadridAtlético 38 21 6 11 62:44 69
5. Real BetisBetis 38 15 15 8 59:48 60
6. Celta VigoCelta Vigo 38 14 12 12 53:48 54
7. GetafeGetafe 38 15 6 17 32:38 51
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 12 14 12 41:44 50
9. ValenciaValencia 38 13 10 15 46:55 49
10. Real SociedadReal Sociedad 38 11 13 14 59:61 46
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 38 12 10 16 43:55 46
12. Athletic BilbaoBilbao 38 13 6 19 43:58 45
13. Sevilla FCSevilla 38 12 7 19 46:60 43
14. Deportivo AlavésAlavés 38 11 10 17 44:56 43
15. Elche CFElche 38 10 13 15 49:57 43
16. Levante UDLevante 38 11 9 18 47:61 42
17. OsasunaOsasuna 38 11 9 18 44:50 42
18. MallorcaMallorca 38 11 9 18 47:57 42
19. GironaGirona 38 9 14 15 39:55 41
20. Real OviedoOviedo 38 6 11 21 26:60 29

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

26. května 2026

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Ve čtvrtfinále vyřadilo řecký AEK, čímž pojistilo českému fotbalu desáté místo v žebříčku koeficientů. Tím ale možná spojení španělského Raya Vallecana, finalisty Konferenční ligy, s Českem nekončí....

26. května 2026  11:18

Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Nejistota vládne kolem fotbalistů Karviné. Po jejich nejúspěšnější sezoně za dosavadních devět sezon mezi českou elitou hrozí klubu trest za ovlivňování výsledků, do nichž je zapleten neoficiální šéf...

26. května 2026  10:23

Artis sází proti Slovácku na zkušenost. Chceme překvapit, tvrdí Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Když získal brněnský Artis jistotu barážové příčky, bylo hned jasné, kterého soupeře si kouč Roman Nádvorník pro vyřazovací dvojduel o účast mezi fotbalovou elitou nepřeje. „Hlavně se chceme vyhnout...

26. května 2026  9:59

Trenére, zůstaň navždy! Maličké Torreense ve finále poháru povalilo slavný Sporting

Fotbalisté Torreense slaví výhru v portugalském poháru.

Kdysi dávno vyhráli druhou ligu. Na jaře 2022 taky třetí nejvyšší soutěž, odkud se vymotali po dlouhých čtyřiadvaceti letech. A jinak nikdy nic. Od skromného portugalského klubu s dvoutisícovým...

26. května 2026  9:39

Stihne Messi start přípravy před MS? Trápí ho svalové zranění, důvodem je přetížení

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Důvodem zranění levého stehna Lionela Messiho bylo přetížení a svalová únava, jak informoval jeho klub Inter Miami. Zatím však není jasné, jestli se argentinský fotbalista stihne za týden zapojit do...

26. května 2026  8:57

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Vrchol zpackané sezony Baníku je tady. Ostrava vstupuje do baráže o záchranu

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Když útočník Jakub Pira loni v srpnu v pátém kole národní ligy hattrickem vystřílel fotbalistům ostravské rezervy výhru na hřišti Táborska 3:2, netušil, že téměř po deseti měsících se proti témuž...

26. května 2026  8:29

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek

David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček ze Slavie se radují po úvodní...

Přestup do Slavie, teď mistrovství světa, po něm vysněný Arsenal? Jestli kariéra fotbalisty Štěpána Chaloupka poroste dál strmě jako dosud, nemusí to být utopie. Svůj druhý velký sen ze seznamu si...

26. května 2026  7:50

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu.

Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první...

25. května 2026  23:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.