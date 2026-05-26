Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Osmadvacetiletý Král aktuálně působí v německém Unionu Berlín, ale po sezoně mu končí smlouva a bude volným hráčem.
Právě toho chce Rayo využít.
„Alex Král má nabídku smlouvy na tři sezony. V Německu mu kontrakt vyprší a rád by se vrátil do Španělska,“ píše novinář Arturo Díaz.
Na Pyrenejském poloostrově Král působil v předminulé sezoně, kdy právě z Unionu hostoval v Espaňolu.
„Jsem nadšený, život ve Španělsku je něco jiného, něž co jsem doteď znal. Hezké počasí, dobré jídlo a lidi jsou milí,“ pochvaloval si během reprezentačního srazu na podzim 2024. „Vyhovuje mi, že týmu dokážu přinést intenzitu, která mu chybí, hlavně co se týče náběhů. Přece jenom španělský fotbal je hodně o přihrávkách, ale v dnešní době je důležité najít nějaký mix běhání a fotbalu.“
Podle Díaze by Krále chtělo hned několik španělských klubů, ale Rayo prý o vlasatého záložníka stojí aktuálně nejvíc.
Do zahraničí se prodal před sedmi lety povedenými výkony ve Slavii. Pak kopal za Spartak Moskva, West Ham, Schalke, Union Berlín, kde se mu dařilo nejvíc a zahrál si tam i Ligu mistrů, a také zmíněný Espaňol.
Teď si může do životopisu přidat další klub.
Finále Konferenční ligy ONLINE
Crystal Palace – Rayo Vallecano
Výkop: středa 27. května od 21 hodin v Lipsku
Rozhodčí: Mariani, Bindoni, Tegoni (všichni Itálie)
Pro Krále by případně mohla být lákavá vidina evropských pohárů, které si Rayo může podruhé v řadě zajistit. K tomu ale musí ve středu v Lipsku porazit ve finále Konferenční ligy Crystal Palace.
„Doufáme, že všichni dorazí na středeční party, kterou je pro nás finále,“ burcoval fanoušky záložník Sergio Camello.
„Na začátku spoustu lidí tipovalo Crystal Palace na favority soutěže. Ale už jsme si vyzkoušeli, že ve fotbale nerozhodují analýzy, ale výkon na hřišti,“ přidal kouč Iňigo Pérez.
Rayo je senzací letošního ročníku.
Poháry hraje teprve podruhé v historii. Poprvé to navíc byla jen krátká epizoda v Poháru UEFA na přelomu tisíciletí. A pokud nebudeme počítat titul ze druhé ligy, ve středu zabojuje o svou první velkou trofej.
Crystal Palace, ač papírový favorit, je v Evropě dokonce úplně poprvé. „Když koukáte na film nebo čtete knížku, vždycky doufáte ve šťastný konec. Byla by to dokonalá tečka,“ usmál se kouč Oliver Glasner.
Vítěz postoupí přímo do základní fáze Evropské ligy v příštím ročníku.
Uspěje Rayo? A bude za něj v příští sezoně hrát Král?