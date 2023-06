Del Piero v Praze: bavil (se) a ukázal přehled. Česko je pro mě Nedvěd, řekl

V prostorách zahradní restaurace po Žižkovským vysílačem představil první český ročník fotbalové školy pro děti ze znevýhodněných rodin, která už funguje v mnoha zemích Evropy.

Hlavně se ale dobře bavil, usmíval, předváděl, žertoval.

Kemp, kterým prošel i Haraslín Soccer Camp Prague, který pořádá Generali Česká pojišťovna, má více než dvacetiletou tradici. Až letos ho však poprvé poznává i Česko. Více než 120 chlapců a dívek ve věku 8 až 14 let ze sociálně znevýhodněného prostředí dostane šanci pod vedením předních italských odborníků trénovat technické dovednosti i fyzickou zdatnost. Uskuteční se v areálu Loko Vltavín v pražských Holešovicích od 21. do 25. srpna a díky podpoře partnerů je pro všechny účastníky zdarma. „Je to skvělá příležitost pro všechny. V Bratislavě se v minulosti na stejné akci objevil i Lukáš Haraslín, reprezentant, který se přes Itálii dostal až do pražské Sparty,“ připomněl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny. Nejtalentovanější děti dostanou společně s vybranými zástupci z podobných kempů v dalších zemích možnost zúčastnit se třídenního sportovního programu v Covercianu, domovském středisku italské reprezentace. Ambasadorem projektu je Alessandro Del Piero.

Když ve třicetistupňovém pařáku přikráčel v černém obleku, nejprve přítomné úslužně zdravil italsky. „Buongiorno, Buongiorno, Buongiorno a tutti!“ Pak se zarazil, cosi pošeptal svému doprovodu a hned nato s úsměvem od ucha k uchu nahlas spustil: „Dobrý den!“

Legenda italského fotbalu, ikona Juventusu, jeden z nejlepších útočníků své éry. Dnes je Del Pierovi osmačtyřicet, sportovní figuru udržuje. Když se pozdravil s dětmi, které prosily o fotku či podpis, se zájmem si prohlížel vzácné předměty z čekoslovenské fotbalové historie; originální kopačky Antonína Panenky i dres Josefa Masopusta z mistrovství světa v Chile na akci do Prahy zapůjčili přímo z muzea FIFA v Curychu.

Pak už byl čas na krátký rozhovor pro místní média, anglicky mluví Del Piero perfektně, dlouhodobě žije a podniká v zámoří.

Takže: co vy a Česko?

Pro mě se Česko rovná Pavel Nedvěd. Vždycky si v souvislosti s Prahou vybavím právě jeho, mého spoluhráče a kamaráda.

Jste dál v kontaktu?

V poslední době jsme spolu nemluvili. On toho obecně Pavel zas tolik nenamluví... Ale vážně: já žil dlouhodobě mimo Itálii, zatímco on v Turíně. Přesto jsme i společně s rodinami trávili v létě nějaký čas, snad se potkáme i letos.

Co dělají dva bývalí parťáci z Juventusu, když se po letech setkají?

Jdou třeba na golf. Pavlovi to vždycky nandám! Může trénovat klidně denně, ale stejně se mnou vždycky prohraje, pak se může zbláznit... Vzpomínám si taky, jak jsme se viděli v Los Angeles. Pavel přijel s Juventusem na letní kemp, šli jsme se proběhnout na molo Santa Monica a to už bylo horší. Přece jen: on toho vždycky naběhal víc než já.

Co dál máte s Českem spojené?

Úžasnou fotbalovou historii; vždyť jsme teď společně obdivovali artefakty dvou velkých šampionů, Masopusta a Panenky. Vybavím si taky vzájemné zápasy na Euru 1996 a na mistrovství světa 2006.

S rozdílným výsledkem. Zatímco v šestadevadesátem zvítězili Češi, na světovém šampionátu v Německu jste vyhráli vy.

A odrazili jsme se na superúspěšnou cestu ke zlatu. Úžasný rok. Ale i vy jste měli tehdy a v letech předtím v čele s Nedvědem, Šmicerem a dalšími úžasnou generaci fotbalistů, kteří působili v nejlepších evropských klubech. Také teď máte hráče ve Fiorentině nebo v Turíně. Další dva, Coufal se Součkem, vyhráli s West Hamem Konferenční ligu.

Máte přehled.

Fotbal je moje práce a pořád mě baví. Navíc pracuju v televizi jako expert, pracovně jsem sledoval všechny tři evropská finále, zajímám se. Nejsem z těch, které by fotbal přestal bavit, spíš naopak. Sleduju ho z nové perspektivy, baví mě i čísla a statistiky, taky jsem poslední krok od dokončení trenérské licence.

Alessandro Del Piero jako televizní komentátor při MS 2022.

Chtěl byste trénovat?

Mohl bych už teď, ale kdo ví, co bude? Po kariéře jsem si užíval hlavně klid s rodinou, jsem šťastný, že vidím, jak vyrůstají naše tři děti. Připravuju se na budoucnost, pořád jsem mladý, nebo se tak minimálně cítím. I proto je cest, po nichž se můžu vydat, stále víc. Trénování je jedna z nich, může to být ale i manažerská funkce na různých úrovních.

Mluvilo se i o tom, že byte se mohl vrátit do Juventusu, který má problémy. Kolikrát vám už nabídli práci?

To bych nechal bez komentáře, byť jsem tam samozřejmě strávil spoustu krásných hráčských let.

O to víc vás musí bolet, když sledujete, co se okolo klubu děje v posledních měsících.

Bláznivý rok a zvláštní sezona. Sportovně nezačala dobře, výkony zejména v Lize mistrů byly špatné. A když se tým alespoň částečně vzpamatoval, přišel trest a zmatky.

Juventusu odečetli 15 bodů za nesrovnalosti v účetnictví. Pak mu je vrátili a nakonec mu odečetli 10 bodů. Váš názor?

Můj pohled je jednoduchý: počkejte do konce sezony, vyšetřete, co vyšetřit musíte, a následně rozhodněte. To, co se dělo, přece nedávalo smysl pro nikoho. Nejtěžší to bylo pro samotný Juventus a jeho hráče, ale i pro ostatní týmy jde přece o hrozně nepříjemnou věc. Chvíli jste čtvrtí, protože Juventus je v trestu, a další víkend najednou klesnete na pátou příčku, protože soupeři vrátili body...

Snad vás může těšit alespoň úspěšný rok italských klubů v pohárech. Inter ve finále Ligy mistrů, AS Řím v Evropské lize a Fiorentina v Konferenční.

Jen škoda, že všichni prohráli. Ale i přesto si myslím, že taková sezona může italskému fotbalu vrátit kredit, který měl v minulosti. Ukazuje se, že pokud máte fotbal v lásce, máte nápady, dobré myšlenky a jste kreativní, nezáleží na tom, jestli předtím v létě utratíte stamiliony za posily. Naše kluby dokázaly, že se mohou měřit s nejlepšími. A to je dobře.