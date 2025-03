Matějů o Itálii i srdcové Plzni. S Laziem to může být zajímavé, předpovídá

„Musím říci, že postupem času jsem si k Itálii našel velice pozitivní vztah. Jsem spokojený já i moje rodina, proto jsme tady tak dlouho a na tom se v následujících měsících, možná ani letech nic nezmění,“ svěřil se v rozhovoru pro MF DNES příbramský rodák Matějů.

S Plzní získal dřívější mládežnický reprezentant, který má na kontě i patnáct startů v národním týmu dospělých, ligový titul na jaře 2016, předtím s Viktorií slavil i zisk Superpoháru, s týmem si dvakrát zahrál skupinovou fázi Evropské ligy. Po dvou letech zamířil do týmu nováčka anglické ligy Brightonu, kde se však neprosadil. Následovalo hostování v druholigové Brescii, kam v roce 2019 přestoupil.

A tím začala italská éra.

Na začátku minulého roku jste přestoupil do Spezie, jak jste v klubu spokojený?

Když jsem loni přicházel, ambice klubu byly trochu jiné než teď. Předtím jsme hráli pouze o záchranu, naopak nyní se pereme nahoře o postup, takže jsem i po fotbalové stránce moc spokojený.

Dlouho jste hrál v Brescii, kde byl jednu sezonu vaším spoluhráčem hvězdný, ale také kontroverzní útočník Mario Balotelli. Jak na něj vzpomínáte?

Hráli jsme spolu po postupu do Serie A a nemůžu proti němu říct nic špatného. Hodně se o něm napsalo, on má samozřejmě svoji hlavu, ale jako člověk je úplně v pohodě. Když o Mariovi někdo poví, že to není týmový hráč, tak já mám úplně opačnou zkušenost. Byla s ním sranda a doteď mám jen dobré vzpomínky.

Ve Spezii máte dlouhodobý kontrakt, neplánujete se v Itálii usadit natrvalo?

Zatím to neplánuji, ale jak jsem říkal, jsem tady moc spokojený. Mám platnou smlouvu ještě na dvě další sezony a rád bych ji dodržel. A kdyby se nám letos podařilo postoupit do Serie A, bylo by to samozřejmě naprosto super.

Jak vzpomínáte na působení ve Viktorii Plzeň, s níž jste získal v sezoně 2015/16 titul?

Jenom pozitivně, byl jsem tam dva roky a kromě titulu se nám podařilo získat i Superpohár. Dodnes tam mám hodně kamarádů, jsem velký fanoušek Viktorky.

Plzeňský Aleš Matějů slaví gól do olomoucké sítě.

Jak jste v devatenácti letech, kdy jste přišel z Příbrami, zapadl mezi ostřílené borce Viktorie?

Vzali mě dobře. Když jsem přicházel, tak akorát Horvi (Pavel Horváth) ukončil kariéru a posunul se do role asistenta. Ale tu starou partu, například s Limbou (Davidem Limberským), Hubňou (Romanem Hubníkem), Johny Holendou nebo Frantou Rajtoralem jsem zažil a moc rád na to vzpomínám.

Sledujete současné tažení klubu Evropskou ligou?

Pokud mám čas, tak si samozřejmě zápasy Plzně nenechám ujít. Jak v lize, tak i v pohárech. Viděl jsem poslední duely s Ferencvárosem, kde Plzeň dokázala, že má kvalitní tým, a zaslouženě se dostala takhle daleko. Pan Koubek je výborný trenér, což se potvrzuje především v těch pohárových zápasech.

Nyní narazí na římské Lazio, které je určitě favoritem. Co čekáte od nadcházejících dvou zápasů?

Lazio má letos velkou formu a hraje i zajímavý fotbal. Ale právě proto, že je favorit, tak do toho kluci mohou jít s čistou hlavou a pokusit se je potrápit. Bude to náročné, ale šance Viktorka určitě má. Sice ne tak velké jako proti Ferencvárosi, ale pokud se jim povede domácí zápas, což už v pohárech mnohokrát dokázali, tak odveta v Římě může být hodně zajímavá.

Zahrál jste si někdy proti Laziu?

Tuším, že jsem proti nim nastoupil třikrát, dvakrát v Brescii a pak ještě v Benátkách. Současné Lazio má dobře poskládaný tým a hlavně v domácím prostředí, kde je ženou fanoušci, jsou velmi nepříjemní.

Jste v kontaktu s bývalými nebo současnými hráči Viktorie?

Ano, bavíme se s Honzou Kopicem nebo Matějem Vydrou, ale i s kluky, kteří odešli do Slavie, Jindrou Staňkem a Tomášem Chorým. K Plzni mám pořád vztah, je to srdeční záležitost a vždycky jí budu fandit.