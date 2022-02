Český reprezentant Matějů italskou ligu neopouští. Bude hrát za Benátky

Pětadvacetiletý Matějů ukončil předčasně své angažmá v Brescii na začátku tohoto roku. Celkem zde odehrál sto zápasů, v nichž vstřelil jednu branku. Po předloňském sestupu do druhé ligy se však netajil, že by chtěl v týmu skončit. Brescii se nepodařilo v minulé sezoně do nejvyšší soutěže vrátit.

Reprezentační obránce Matějů působil v minulosti také anglickém Brightonu, Plzni nebo Příbrami. Nově se tak stane po Antonínu Barákovi ve Veroně a Davidu Zimovi v FC Turín třetím Čechem v italské nejvyšší soutěži.

Za české reprezentační „áčko“ si dosud Matějů připsal deset startů. V létě nechyběl na mistrovství Evropy, na šampionátu ale plnil pouze roli náhradníka a do zápasů nezasáhl. Je univerzálním obráncem, může nastoupit na obou krajích defenzivy a případně i na stoperu.

Benátky mají dosud na kontě v Serii A 18 bodů a patří jim sestupové 18. místo. Na záchranářské pozice ztrácejí dva body.