Ajax zvládl dohrávaný duel, v neděli se zápas přerušil kvůli pyru. Jaroš udržel nulu

  17:52
Fotbalisté Ajaxu s Vítězslavem Jarošem v brance porazili v dohrávaném utkání 14. kola nizozemské ligy Groningen 2:0 a zvítězili po sérii pěti soutěžních zápasů bez výhry. Duel byl v neděli předčasně ukončen už v šesté minutě poté, co fanoušci Ajaxu házeli na trávník pyrotechniku. V úterý se hrálo bez diváků.
Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na prázdné tribuny. | foto: Profimedia.cz

Pyro amsterdamských fanoušků přerušilo zápas Ajaxu s Groningenem.
Oficiálním důvodem chování fanoušků byla vzpomínka na Tuma, jednoho z aktivních...
Brankář Ajaxu Vítězslav Jaroš sbírá balon v utkání s PSV.
Začátek „ohňostroje“ fanoušků Ajaxu.
8 fotografií

Jaroš, jenž v Ajaxu hostuje z Liverpoolu, nastoupil v lize za nejúspěšnější nizozemský klub poprvé od poloviny října. Z výhry se radoval poprvé od září. A čisté konto? To vychytal naposledy v srpnu.

Skandální, ohrozili jste hráče! Zápas Ajaxu ukončilo pyro fanoušků, klub to odsoudil

Úterní výhra je také první pro trenéra Freda Grima, jenž se posunul na pozici hlavního trenéra z funkce asistenta na začátku listopadu po odvolání Johna Heitingy kvůli špatným výsledkům. Ajax je v tabulce pátý 14 bodů za vedoucím Eindhovenem, jehož branku hájí Matěj Kovář.

V neděli se nehrálo ani pár minut. Fanoušci krátce po úvodním hvizdu vytáhli světlice i rachejtle a donutili rozhodčího zápas přerušit a následně ukončit. „Klub vnímá nastalé události jako přímo skandální. Omlouváme se každému, kdo byl nějakým způsobem zraněn,“ distancoval se amsterdamský klub od počínání svých fanoušků.

Naposledy Ajax v nizozemské lize triumfoval 26. října.

