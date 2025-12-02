Jaroš, jenž v Ajaxu hostuje z Liverpoolu, nastoupil v lize za nejúspěšnější nizozemský klub poprvé od poloviny října. Z výhry se radoval poprvé od září. A čisté konto? To vychytal naposledy v srpnu.
Skandální, ohrozili jste hráče! Zápas Ajaxu ukončilo pyro fanoušků, klub to odsoudil
Úterní výhra je také první pro trenéra Freda Grima, jenž se posunul na pozici hlavního trenéra z funkce asistenta na začátku listopadu po odvolání Johna Heitingy kvůli špatným výsledkům. Ajax je v tabulce pátý 14 bodů za vedoucím Eindhovenem, jehož branku hájí Matěj Kovář.
V neděli se nehrálo ani pár minut. Fanoušci krátce po úvodním hvizdu vytáhli světlice i rachejtle a donutili rozhodčího zápas přerušit a následně ukončit. „Klub vnímá nastalé události jako přímo skandální. Omlouváme se každému, kdo byl nějakým způsobem zraněn,“ distancoval se amsterdamský klub od počínání svých fanoušků.
Naposledy Ajax v nizozemské lize triumfoval 26. října.