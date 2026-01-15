Alkmaar, za nějž v 75. minutě nastoupil i záložník Matěj Šín, se v obou poločasech trefil třikrát. Za stavu 0:4 dohrávali hosté od 66. minuty v oslabení. Hattrick a asistenci zaznamenal útočník Troy Parrott, jehož s irskou reprezentací čeká v březnu semifinále baráže o postup na letní mistrovství světa proti Česku.
Horší výsledek si s 20 triumfy nejúspěšnější tým v historii Nizozemského poháru naposledy připsal v soutěži před 99 lety, kdy podlehl Enschedese Boys 0:7. V tomto století prohrál o šest branek i v dubnu 2024, kdy v ligovém šlágru na hřišti rivala Feyenoordu Rotterdam podlehl rovněž 0:6.
Čtyřiadvacetiletý gólman Jaroš přišel do Ajaxu před touto sezonou na hostování z Liverpoolu. Přestože v minulém ročníku za něj neodehrál potřebných pět ligových zápasů, obdržel medaili pro mistra Premier League. O sezonu dříve vybojoval s Grazem rakouský titul i tamní pohár.