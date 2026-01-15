Nejhorší pohárová prohra Ajaxu od roku 1927. Jaroš inkasoval šestkrát

  13:40
Vítězslav Jaroš byl u středeční porážky fotbalistů Ajaxu Amsterdam 0:6 v Alkmaaru v osmifinále Nizozemského poháru. Slavný klub si vyrovnal nejhorší debakl v tomto tisíciletí, v domácím poháru utrpěl vyšší prohru naposledy v roce 1927.

Vitězslav Jaroš z Ajaxu po jednom ze šesti inkasovaných gólů proti Alkmaaru | foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy Profimedia.cz

Alkmaar, za nějž v 75. minutě nastoupil i záložník Matěj Šín, se v obou poločasech trefil třikrát. Za stavu 0:4 dohrávali hosté od 66. minuty v oslabení. Hattrick a asistenci zaznamenal útočník Troy Parrott, jehož s irskou reprezentací čeká v březnu semifinále baráže o postup na letní mistrovství světa proti Česku.

Horší výsledek si s 20 triumfy nejúspěšnější tým v historii Nizozemského poháru naposledy připsal v soutěži před 99 lety, kdy podlehl Enschedese Boys 0:7. V tomto století prohrál o šest branek i v dubnu 2024, kdy v ligovém šlágru na hřišti rivala Feyenoordu Rotterdam podlehl rovněž 0:6.

Čtyřiadvacetiletý gólman Jaroš přišel do Ajaxu před touto sezonou na hostování z Liverpoolu. Přestože v minulém ročníku za něj neodehrál potřebných pět ligových zápasů, obdržel medaili pro mistra Premier League. O sezonu dříve vybojoval s Grazem rakouský titul i tamní pohár.

Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pise, Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Na pozici kapitána zvažuju několik jmen, říká Koubek. O Vánocích nakoukával Iry

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Spolu s nominací to před březnovou baráží bude jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které ho čeká. Kdo povede v prvním zápase českou fotbalovou reprezentaci jako kapitán místo Tomáše Součka? „Máme v...

15. ledna 2026

Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Ben White z Arsenalu zakončuje hlavou při úvodním gólu proti Chelsea.

Je to taktika, která funguje. Moderní fotbal vyžaduje do detailu propracované rohy a každý hráč má při jejich zahrávání konkrétní a důležitou roli. Třeba útočníci, kteří těsně před brankovou čárou...

15. ledna 2026  13:10

Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa

Kouč Realu Madrid Álvaro Arbeloa po vyřazení s Albacete.

Po zápase ho kamery zachytily, jak se se sklopenou hlavou prochází po hřišti a zamyšleně kope do balonu. Svou premiéru na lavičce fotbalistů Realu Madrid si Álvaro Arbeloa určitě představoval jinak....

15. ledna 2026  11:16

Kanadský křídelník ve Slavii. Ta dvacetiletého Ouandu pošle do Slovácka

Nová posila slávistických fotbalistů, kanadský křídelník Adonija Ouanda.

Nákup talentu a obratem hostování. Fotbalová Slavia si pořídila dalšího mladíka, ze srbského klubu Voždovac přichází kanadský křídelník Adonija Ouanda. V jarní části sezony bude hostovat ve Slovácku,...

15. ledna 2026  10:12

Fotbalisté Maroka jsou na domácím mistrovství Afriky ve finále, vyzvou Senegal

Euforie fotbalistů Maroka po postupu do finále Afrického poháru.

Fotbalisté Maroka si na domácím mistrovství Afriky zahrají finále. Reprezentace pořadatelské země zdolala v semifinále na penalty Nigérii 4:2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 0:0....

14. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  15. 1.

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  15. 1.

Kouzelník, nebo flink? Slávista Cham se učí bránit: Už vím, že fotbal není jen o balonu

Premium
Muhammed Cham během utkání MOL Cupu.

Na kempu ve španělské Marbelle je možná nejsledovanějším slávistou ze všech. Rébus pro trenéry i velké téma pro fanoušky. Muhammed Cham, výstřední postava, fotbalista od pánaboha, jenže občas trochu...

15. ledna 2026

Real s novým koučem vyhořel v poháru, na velikána si vyšlápl druholigový celek

Vinicius Junior diskutuje s trenérem Alvarem Arbeloou.

Kouč Álvaro Arbeloa prožil hrůzostrašnou premiéru na lavičce Realu Madrid. Slavný klub po pondělním odvolání trenéra Xabiho Alonsa nečekaně vypadl v osmifinále Španělského poháru po prohře 2:3 na...

14. ledna 2026  23:36

Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem

Petr Kodeš (vlevo) je v Teplicích, Daniel Trubač za něj v Hradci Králové.

Velké odchody. A velké comebacky. Prvoligové fotbalové Teplice a Hradec Králové si mění záložníky, dvě velké osobnosti, které ve svých klubech nosily kapitánské pásky. Na severočeská Stínadla se...

14. ledna 2026  17:36

Semenyo pálil a Anglii zase namíchl VAR: Jde proti logice hry, stěžují si fanoušci

Hráči Manchesteru City pozorují, jak sudí Chris Kavanagh vyhodnocuje situaci na...

Jeho start mohl být ještě úspěšnější, ale sudí mu v Newcastlu po dlouhé konzultaci neuznali druhou trefu večera. Fotbalový záložník Antoine Semenyo, čerstvá posila Manchesteru City, pak jen naštvaně...

14. ledna 2026  17:16

Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Nastoupil do šestaosmdesáti zápasů, v nichž se podílel na pětačtyřiceti gólech. Teď fotbalová Viktoria Plzeň velkou oporu ztratila. Třiadvacetiletý útočník Rafiu Durosinmi přestoupil do FC Pisa, oba...

14. ledna 2026  16:31

