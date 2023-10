Jak hluboko ještě Ajax padne? Jeho fanoušci nechápou a chtějí se mstít

„Ajax se naprosto odchýlil od své stoleté strategie. Chová se tak, že mi to vůbec nedává smysl,“ soudí Jiří Štěpán, komentátor České televize, který se specializuje na dění v nizozemské lize.

Takový Feyenoord Rotterdam má za tři odehraná kola v Lize mistrů víc bodů než úhlavní nepřítel Ajax za osm ligových zápasů. To je prostě tryzna. Stejně jako poslední víkend, kdy Ajax dostal nařezáno 2:5 od Eindhovenu, což je další kolonka do černé kroniky.

Gaston Ávila, Chuba Akpom a Jakov Medič na tréninku Ajaxu Amsterdam

Upřímně, hosté nebyli tak špatní, jak ukazuje výsledek. Ve velkém derby po náhodné střele z dálky vedli, dobrých dvacet minut se hrálo pouze na branku Eindhovenu a ještě o přestávce to bylo 2:1 pro Ajax. A pak bum, bum, bum, bum!

Zatmění.

Kolaps.

Vztek.

Klub, který proslavili slovutní pánové Michels, Cruyff, van Basten, Bergkamp, Neeskens, Rijkaard, Seedorf, bratři de Boerové nebo celá Blindovic rodina, se topí v přetěžkých časech.

Aktuálně poslední místo v tabulce, což se děje vůbec poprvé v historii, ne zcela vykresluje, jaká je kolem Ajaxu nálada. Fanoušci se vaří doběla. Demonstrují. Dokonce už stačili vážně poničit svůj vlastní stadion a předčasně tím zastavili derby s Feyenoordem.

Hráči si nevěří a dělají triviální chyby ve všech řadách. Trenéři se mění. V pondělí vyletěla do éteru zpráva, že novým šéfem lavičky (už třetím v sezoně) bude John van ’t Schip, mistr Evropy z rok 1988. Ale jen dočasně do konce ročníku, protože klub neví, co bude dál.

Mimochodem, béčko Ajaxu je poslední ve druhé lize, což je snad ještě symboličtější. Mládenci, kteří byli v klubu odjakživa klenotnicí a nejlepší investicí, prohráli osm z dvanácti zápasů.

Všechno jde šejdrem. Ale proč vlastně?

Pokud se dá malér schovat pod jedno jméno, je to docela snadné. V únoru 2022 musel z pozice sportovního ředitele rezignovat Marc Overmars, jeden z nejrychlejších křídelníků všech dob, pak také šikovný manažer, vizionář a patriot. Svým vlivem a nadhledem dokázal i z kanceláře vytvořit úžasný Ajax.

Za jeho deset let se v Amsterdamu sedmkrát hrála Liga mistrů a dohromady se prodali hráči za téměř šestnáct miliard korun. Jenže pak se provalilo, že Overmars posílal lascivní fotky kolegyním, musel rezignovat a Ajax prožil (a dosud prožívá) hrůzostrašný volný pád.

Fotbalisté Ajaxu Amsterdam a jejich dočasný trenér Hedwiges Maduro

Nejprve se po třinácti letech nedokázal kvalifikovat do bojů o Ligu mistrů, načež nastal podzim hrůzy. Nový ředitel Mislintat sice vydělal na letních přestupech čtyři miliardy korun, ale zároveň nesmyslně utratil bambilion peněz za opotřebované fotbalové zboží. Tím pádem se duch pravého Ajaxu vytratil, Mislintat dostal padáka a mužstvo je v rozkladu.

Pokud by vás náhodou zajímalo, co dělá Overmars, tak se podívejte přes hranice do Antverp, kde – coby ředitel fotbalu – vytvořil z průměrného týmu belgického mistra. Zatímco Antverpy se těší na další zápas v Lize mistrů, Ajax se smaží ve vlastní šťávě.