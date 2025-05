Zvraty, které nevymyslíš. Jak Ajax promrhal titul a Eindhoven už se zlatem nepočítal

Zvraty v ději byly tak nečekané, že by je šlo i těžko vymyslet. Ajax po triumfu v Eindhovenu získal v čele tabulky devítibodový náskok, který si držel ještě další dva týdny. Po nich do konce sezony chybělo už jen pět kol.

„Devět bodů je příliš. Myslím si, že s tak malým počtem zápasů se to ještě nikomu dohnat nepovedlo,“ přemítal Luuk de Jong.

Jenže Ajax v následujících čtyřech zápasech poztrácel deset bodů, dva prohrál a ve dvou remizoval. Debakl 0:4 v Utrechtu, rána před vlastními fanoušky s Nijmegenem (0:3), který dosud na Ajaxu nikdy nevyhrál. Mezitím remíza se Spartou Rotterdam, kterou lídr zachraňoval v sedmé minutě nastavení.

To Eindhoven po porážce s Ajaxem už jen vyhrával. Sedm výher, sedm kroků ke zlatu.

Kritický okamžik pro PSV nastal tři kola před koncem na stadionu třetího Feyenoordu. Z pohledu obou rivalů šlo především o druhou příčku, která rovněž zajišťuje hlavní fázi Ligy mistrů.

Feyenoord pod trenérem Van Persiem ještě v 50. minutě vedl 2:0, Eindhoven poté vyrovnal a v čase 90.+9 dal třetí gól. Nejenže měl dvě kola před koncem jistotu druhého místa, ale najednou byl na dostřel Ajaxu. Tem měl už jen jediný bod k dobru.

O co se v evropských ligách ještě hraje Anglie

Liverpool mistr, Arsenal jistě druhý. O další tři místa v Lize mistrů bojují Newcastle (66 bodů), Chelsea (66), Aston Villa (66), Manchester City (65) a Nottingham (65). Zbývá závěrečné dějství, ale City má úterní dohrávku s Bournemouthem k dobru a končí na Fulhamu. Nottingham hostí Chelsea, Newcastle má doma Everton a Aston Ville hraje na Manchesteru United. Itálie

Neapol, nebo Inter Milán? Před posledním kolem má Neapol bod náskok a hraje s podprůměrným Cagliari, Inter čeká duel v nedalekém Comu. Mohlo to být opačně, kdyby Inter v neděli večer neinkasoval doma s Laziem v nastavení na 2:2, Neapol totiž remizovala v Parmě 0:0. AS Řím, Lazio a Juventus si to na dálku rozdají o účast v Lize mistrů, ve svých rukách to má Juventus, který hraje v Benátkách, jež mají teoretickou naději na záchranu. Španělsko

Všechno důležité jasné: Barcelona, Real, Atlético, Bilbao a Villarreal jdou do Ligu mistrů, Betis má jistou Evropskou ligu, o kterou si to v závěrečném kole na dálku rozdají Vigo a Vallecano. Belgie

Royale Union SG má jednobodový náskok na Bruggy, které v posledním kole hostí Antverpy. Lídr má doma Gent, nejslabšího účastníka skupiny o titul. Mistr půjde přímo do Champions League, druhý do kvalifikace. Genk a Anderlecht čeká kvalifikace o Evropskou ligu, Antverpy budou hrát o Konferenční ligu.

V předposledním dějství Ajax nastoupil v Groningenu proti týmu z druhé poloviny tabulky.

Hosté vedli 2:1 a pokud by výsledek udrželi, před závěrečným zápasem s Twente by pořád byli první. Všechno vypadalo ještě líp, když šli domácí ve třetí minutě nastavení do deseti. To už přece musí Ajax dohrát, napadlo by každého.

Rozkouskovaná hra, sudí rozdával žluté karty za nesportovní chování, tu poslední ještě domácímu hráči v deváté minutě nastavení. Hned poté Groningen vyrovnal a Eindhoven se po rutinní výhře 4:1 nad Heraclesem Almelo probil do čela.

„Co děláte, když vedete, do konce zbývá jen pár minut a soupeř má o jednoho hráče méně? Zatáhnete se, nebo budete útočit?“ zeptal se Wim Jonk, někdejší záložník Ajaxu i Eindhovenu a současný asistent u nizozemské reprezentace.

„Ajax zalezl. Je to škoda, protože tým pak při této strategii nedosahuje úrovně, kterou je schopen hrát. Ajax ušel dlouhou cestu, dokázal si vybudovat velký náskok. Ale v okamžiku, kdy začnete ztrácet, všude se o vás mluví a vy pochybujete. A pak je otázkou, co se stane s vaší psychikou,“ přemítal Wim Jonk.

„U hráčů Ajaxu bylo vidět, jak tlak sílil, tak nebyli schopní hrát to svoje. Nešlo o nedostatek kvality, protože v kádru je tolik dobrých hráčů. Když se během zápasu něco pokazilo, vypadalo to, jako by se jim něco změnilo v hlavě.“

Bylo to vidět především v domácích zápasech proti Spartě Rotterdam a Nijmegenu, kdy Ajax podal podprůměrný výkon.

O víkendu v posledním kole si Eindhoven už první příčku pohlídal výhrou na Spartě Rotterdam a hráčům Ajaxu po výhře nad Twente tekly slzy. Druhý den skončil italský trenér Francesco Farioli, jenž do klubu přišel z Nice v létě.

Obrat v nizozemské lize je o to působivější, že ještě v prosinci měl devítibodový náskok v čele tabulky Eindhoven a i když nebyla odehrána ani polovina soutěže, zdálo se nevyhnutelné, že PSV už první příčku nepustí a titul obhájí.

Francesco Farioli, trenér Ajaxu, pomáhá na nohy jednomu ze svých svěřenců Miku Godtsovi. Ajax pět kol před koncem vedl nizozemskou ligu o devět bodů, ale titul nezískal.

Přesvědčivě vyhrál prvních deset zápasů sezony, pod trenérem Peterem Boszem hrál skvělý fotbal. Dařilo se mu v Lize mistrů, v lednu jako první tým sebral body Liverpoolu, v prvním kole play off vyřadil Juventus. Ale když na začátku března dostal v úvodním osmifinále doma sedm gólů od Arsenalu, spadl do krize. Ta vyvrcholila právě porážkou s Ajaxem, kdy se titul zdál být ztracen.

„Samozřejmě, měli i trochu štěstí, když Ajax najednou přestal vyhrávat. Nejdůležitější je zvládat svoje zápasy a nestarat se o to, co se stane jinde. To stejně neovlivníte,“ podotkl Wim Jonk.

A tak Ajax rekordní 37. titul nezískal, na trofej čeká od ročníku 2021/2022. Eindhoven vyhrál ligu po šestadvacáté.