Zemřel vlivný agent Raiola. Zastupoval Nedvěda, Pogbu či Ibrahimovice

Zpráva o jeho smrti se začala šířit už ve čtvrtek, ale ukázalo se, že šlo o neověřenou informaci. Raiolův lékař a také agentovi zástupci ji dementovali, on sám byl na novináře dle svých slov „nas...ý“.

O pár dnů později už smutnou novinu nikdo nevyvrací.

Raiola, jenž byl už v lednu hospitalizován v Miláně a podrobil se nespecifikované operaci, podlehl dlouhodobé nemoci. „Bojoval až do konce,“ uvedla jeho rodina.

Jeho jméno ve světě fotbalu hodně znamenalo.

Raiola byl charismatický a poněkud nekonvenční chlapík, který jednal za největší fotbalová esa. Mezi jeho klienty patřili Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba nebo Erling Haaland, možná nejžádanější hráč současnosti.

Z francouzského záložníka Pogby udělal nejdražšího hráče světa v roce 2016, kdy zrealizoval jeho odchod z Juventusu do Manchesteru United za tehdy rekordních 105 milionů eur. Velké pozdvižení vyvolalo, že 25 milionů z této částky tvořila jeho provize.

Muž zavalité postavy, který nosíval vytahané tričko a tmavé brýle, mátl tělem. Uměl několik jazyků, nekompromisně vyjednával božské podmínky pro sebe i své hráče, kteří na něj nedali dopustit.

„Mino své práci obětuje úplně všechno. Pracuje dvacet čtyři hodin denně. Hodně mu pomohlo i to, že umí asi šest jazyků. Hráče bere jako přátele, takže ho zajímá nejen sportovní stránka, ale třeba i soukromý život. Právě proto to dotáhl tak daleko,“ říkal o Raiolovi před lety Zdeněk Grygera, jeden z jeho klientů.

Kromě něj se italský agent staral i o Pavla Nedvěda. Právě on byl v roce 1996 Raiolovým prvním velkým přestupem. Kromě transferu do Lazia Řím mu pomohl i do Juventusu Turín.

Zleva: Bývalý český fotbalista Pavel Nedvěd a fotbaloví agenti Jiří Müller a Mino Raiola.

Narodil se v Itálii, ale ještě jako malý kluk se s rodiči přestěhoval do Nizozemska. Tam pomáhal v rodinné restauraci. Nejdřív myl nádobí, později roznášel pizzu a nakonec se staral o účty a jednání s úřady.

Jako fotbalista se neprosadil a studium práv také nedokončil. Ještě coby sotva dvacetiletý mladík působil jako sportovní ředitel lokálního klubu FC Haarlem, ale s ostatními členy vedení si nerozuměl. A tak také skončil.

Kariéru fotbalového agenta nastartoval na začátku devadesátých let, kdy jeho společnost Intermezzo (pomáhající italským firmám v podnikání v Nizozemsku) dojednala přestup Bryana Roye z Ajaxu Amsterdam do Foggie.