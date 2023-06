Fotbalový brankář Stejskal v Rakousku odešel ze Salcburku do Tirolu

Stejskal přišel do mládežnické akademie Salcburku v roce 2018 z Brna. Za A-tým Red Bullu v soutěžním utkání nenastoupil, ale v jarní části minulé sezony rakouské ligy byl pravidelně připravený jako náhradník na lavičce. Působil také v Lieferingu, druholigové rezervě Salcburku.

„Po pěti letech v Salcburku je to nová výzva, budu v jiném prostředí a potkám nové lidi. Ale hlavně tam jdu s tím, že se chci trvale usadit v rakouské bundeslize, poprvé si zachytat nejvyšší soutěž,“ uvedl Stejskal v tiskové zprávě.

„Byl to velký krok v mojí kariéře, když jsem tam v šestnácti letech odešel. Myslím, že jsem za těch pět let dospěl, posunul se fotbalově i lidsky. Jediné, co mě trošku mrzí, že jsem si nepřipsal za Salcburk nějaký start v první lize,“ přidal.

Adam Stejskal

Věří, že v devátém celku uplynulého ročníku si více zachytá. „Do Salcburku teď navíc přišel z Lince rakouský reprezentant (Alexander Schlager), takže šance, že bych se dostal do brány, by byla ještě menší než v minulé sezoně. V Tirolu kvůli zranění první gólman (Ferdinand Oswald) ukončil kariéru. Já bych se měl poprat o místo s jeho dvojkou (Benjaminem Ožegovičem) a mládežnickým reprezentantem (Paulem Schermerem), který je odchovancem klubu,“ přiblížil Stejskal.

Salcburk ho může v budoucnu získat zpět. „Sice jdu do Innsbrucku na přestup, ale ve smlouvě je klauzule, že si mě může Salcburk odkoupit zpátky. Dokonce bych měl dál na pravidelné bázi komunikovat s jeho trenérem gólmanů. Uvidí se, jestli se ještě někdy vrátím, dveře určitě zavřené nemám,“ dodal člen širšího kádru reprezentace do 21 let.