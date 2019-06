Talentovaní brněnští mladíci mají titul z cesty do neznáma

Brněnští fotbaloví odchovanci Antonín Svoboda (17 let) a Adam Stejskal (16 let) oslavili s rakouským Salcburkem hned po roce jejich tamního působení zisk titulu v lize pro hráče do 18 let. Adaptovali se ve fotbalové akademii, kde se jejich tým připravuje, a těší se, že budou od příští sezony nakukovat mezi dospělé.

„Po příchodu sem jsem byl trochu v rozpacích, jak to půjde, ale dostal jsem se do toho rychle. Myslím si, že důvěru, kterou ve mě dali, jsem naplnil,“ řekl brankář Stejskal v rozhovoru, připraveném pro agenturu Sport Invest, která oba mladé hráče zastupuje.

Čísla o jeho realizaci v Rakousku hovoří jasně. Stejskal nastoupil do šestnácti z dvaadvaceti zápasů, jedenáctkrát udržel čisté konto. „Nechytal jsem, jen když jsem chyběl. Takže se svým vytížením jsem spokojený,“ uvedl. Od zimy chodil i na lavičku druholigového týmu Liefering, který slouží jako rezervní tým „áčka“ Salcburku. „Je to dobrá zkušenost. Viděl jsem naživo, jak se hraje dospělý fotbal, a doufám, že tam brzy dostanu šanci si zahrát,“ dodal.

V létě už by měl naskočit do přípravy Lieferingu automaticky. A to mu až na podzim bude 17 let. „Věřím, že se mi povede i pár zápasů za béčko, ale na to mám ještě čas. Měl bych chytat ještě za osmnáctku. A pak doufám, že odchytám i něco v Youth League, kam jsme postoupili,“ připomněl, že postup „áčka“ Salcburku do Ligy mistrů automaticky posouvá salcburskou osmnáctku do mládežnické obdoby této elitní soutěže.

Svoboda se zranil, oslavy ale stihl

Stejskalův parťák, útočník Svoboda měl sezonu zkomplikovanou zraněním, na jaře vynechal dva měsíce včetně mistrovství Evropy do 17 let. V sezoně tak stihl odehrát jen 12 zápasů, v nichž dal dvě branky.

Zranění ale zvládl vyléčit včas, aby si zahrál ještě v sobotním závěrečném utkání sezony, a byl tak u výhry 3:1 nad Austrií Vídeň a u oslav titulu.

První místo bylo jasným cílem Salcburku. Loni se celek z pověstné akademie umístil až na třetí příčce, což bylo velkým rozčarováním. Vnímali to i čeští mladíci, kteří se do Rakouska s požehnáním své mateřské Zbrojovky na přestup vydali.

„Od začátku to bylo nastavené tak, že (se Salcburkem) chceme titul, to se povedlo a zaslouženě. Ve všech zápasech jsme byli lepší. Dominovali jsme, až na pár výjimek, a šli jsme si za svým cílem,“ pochvaloval si Svoboda.

Oba brněnští odchovanci věří, že budou mít v budoucnu další důvody se Salcburkem slavit. Zatímco loni v létě si museli zvykat na nové prostředí, teď už se chystají naplno prorazit a postupně se zařadit do seniorského fotbalu.

V Lize mistrů mladých mohou narazit na víc svých krajanů. Hrát by ji měl i David Heindenreich s italským Bergamem či Vítězslav Jaroš s britským Liverpoolem.

„Je super, že nás tam bude více. Můj cíl je hlavně se dostat do týmu pro Youth League a zahrát si ji,“ uvedl Svoboda.

Po roce v akademii na sobě cítí zlepšení. „Máme tu víc času na to, zaměřit se na detaily, které pak rozhodují. Trénuje se tu v menších skupinkách, každý ročník má svého trenéra, který má na nás více času. Základní věci jsou podobné jako v každém klubu, ale rozdíl je v tom, že na ty detaily mají různé věcičky a zařízení, které nám pomáhají v rychlejším posunu vpřed,“ prohlásil. „Třeba když jsem trénoval individuálně centrované míče, tak mi trenér nasadil speciální stroboskopické brýle, u kterých se v rychlých intervalech střídá tma a světlo. Pomáhá mi to zlepšit načasování výskoku a více pozoruji dění kolem sebe,“ popsal Stejskal.